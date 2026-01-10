WBC／鄧愷威不打WBC！韓媒點1關鍵：南韓一大利多

舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威。（圖／美聯社）





效力於舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，昨（9）日透過經紀公司正式宣布，在深思熟慮後決定婉拒參加 2026 年世界棒球經典賽（WBC）。這項消息隨即引發韓國媒體高度關注，認為台灣隊少了大聯盟級戰力的支援，對於視台灣為晉級關鍵對手的韓國隊而言，無疑是一大利多。

職涯定位關鍵 鄧愷威選擇留隊春訓

鄧愷威在聲明中坦言，能夠穿上國家隊球衣是至高無上的榮譽，但考量過去兩個球季在大聯盟出賽 12 場、防禦率 7.30，目前正處於爭取穩定定位的關鍵期。

為了能在 2026 年球季爭取更好的表現，他決定專注於球團春訓。他也特別感謝中華隊總教練曾豪駒的理解，並強調儘管無法參賽，仍會與球迷一起為中華隊加油。

韓媒直指利多 關注中華隊戰力斷層

對此，韓國媒體《MK Sports》報導，在 WBC 小組賽中，日本實力一強獨大，韓國必須與台灣、澳洲爭奪晉級複賽的門票。

韓媒分析，鄧愷威缺陣不僅降低了韓國打線的壓力，更可能讓中華隊陷入「無現役大聯盟球員」參賽的嚴峻局面。對力求在國際賽翻身的韓國隊來說，這增加了在小組賽出線的成算。

中華隊陣容微調 全力因應小組賽

儘管失去大聯盟投手支援，中華隊總教練曾豪駒對鄧愷威的決定表示尊重。教練團目前已著手統整旅日投手古林睿煬、孫易磊以及美職體系新秀林維恩等戰力，計畫透過強化牛棚深度與團隊防禦，來彌補大聯盟等級戰力的缺口，全力準備 3 月份於東京舉行的分組賽事。

