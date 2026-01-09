WBC／鄧愷威婉拒參加經典賽！蔡其昌：支持他的每個決定

中職會長蔡其昌。（圖／統一獅提供）





效力於舊金山巨人的台灣投手鄧愷威，今日在社群媒體正式發文，宣布婉拒台灣隊徵召，將不參加本屆世界棒球經典賽（WBC）。

中華職棒會長蔡其昌隨後於社群媒體做出回應，對鄧愷威的決定表達支持。隨著鄧愷威確定不參賽，台灣隊自2009年起，已連續5屆經典賽陣中均無大聯盟現役球員。

會長蔡其昌發文力挺鄧愷威

針對鄧愷威婉拒邀請的決定，蔡其昌會長在臉書分享相關貼文，並寫下：「會長支持愷威的每一個決定，期待他站穩大聯盟，我們再去美國為他加油。」

該篇貼文發布僅1小時即獲得超過1500名網友按讚支持。鄧愷威在聲明中也特別感謝蔡其昌會長與教練團的邀請，並強調曾向總教練曾豪駒說明想法後獲得體諒。

回顧2023年經典賽 鄧愷威預賽首戰登板中繼

鄧愷威於2023年首次入選經典賽國手，當時效力於巨人隊2A，並在季前受邀參加大聯盟春訓。他在當年3月2日返台報到，並於3月5日公辦熱身賽亮相，面對5人次被敲2安後連投3個保送。

在經典賽正式預賽中，鄧愷威於3月8日首戰對戰巴拿馬擔任中繼，面對3人次投出2個四死球並發生傳球失誤，最終投7球即被換下。

專注2025年職涯發展 鄧愷威決定迎接挑戰

鄧愷威在今日聲明中提及，2024年站上大聯盟的經歷讓他看見需要調整之處，進入2025年後，在高強度競爭中穩定前進是現階段最重要的事情。基於整體狀況與未來規劃，他選擇全心投入後續訓練與準備，持續提升自己以迎接未來的挑戰。

