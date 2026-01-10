WBC／鄧愷威、黃子鵬婉拒徵召 韓媒：對韓國隊是一大利多

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊將於本月15日在高雄國訓中心展開集訓，不過投手戰力先傳變數。旅美右投鄧愷威與剛轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬相繼傳出婉拒徵召，中華隊投手戰力面臨挑戰。韓國媒體更直言，這對同組競爭的韓國隊而言，是一項「一大利多」。

旅美右投鄧愷威（左）與剛轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬相繼傳出婉拒徵召。（圖／臉書）

效力於舊金山巨人的鄧愷威昨（9）日透過經紀公司發布聲明，表示在與家人及球團討論後，決定將重心放在大聯盟春訓，全力備戰新球季，因此婉拒本屆經典賽徵召。鄧愷威也坦言，近兩年在大聯盟的歷練帶給他許多衝擊與反思，希望透過完整季前準備提升競爭力。「現階段對我來說，最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進」。

至於黃子鵬，去（2025）年底透過自由球員制度轉戰台鋼雄鷹。據《自由時報》報導，他表示因剛加入新球隊，現階段希望先把身體與狀態調整到最佳，再一步步評估後續安排。黃子鵬過去在國際賽多次扮演關鍵角色，缺席也讓中華隊投手調度勢必重新盤算。

隨著鄧愷威、黃子鵬未列入經典賽名單的消息也引起韓媒關注，《MK Sports》直言，中華隊少了具大聯盟層級與壓制力的投手，對同C組的韓國隊而言是「一大利多」，因為韓國隊若想挺進下一輪，中華隊是「必須擊敗的對手」。

