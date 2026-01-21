WBC／鄭宗哲確定可以打經典賽！蔡其昌：已收到大都會同意

中職會長蔡其昌。（圖／牽猴子提供）





經典賽（WBC）台灣隊持續在左營國訓中心展開集訓。中職會長蔡其昌今日（21日）表示，旅美好手鄭宗哲已確定參加台灣隊，雖近期頻繁更換東家，但在與新球團大都會溝通後，確認其在國家隊的訓練規劃與進度將維持不變。

鄭宗哲被大都會選入40人名單、隊史台灣第3人

鄭宗哲近期職棒生涯充滿挑戰，去年底先遭海盜隊指定讓渡（DFA），光芒隊雖在讓渡期間選中他，但後續因40人名單調整再度將其列入DFA名單。

本月17日，紐約大都會隊自讓渡名單中將其選進，鄭宗哲目前名列大都會40人名單中。這也使他成為繼胡金龍、林子偉之後，大都會隊史第3位台灣選手，將持續在美職挑戰大聯盟。

蔡其昌：與大都會討論後、照原定規劃回台集訓

針對轉隊後的參賽變數，中職會長蔡其昌說明，原本鄭宗哲的訓練狀況是與光芒隊洽談，在轉戰大都會後需重新溝通。

廣告 廣告

蔡其昌表示，經與鄭宗哲了解過後，目前大都會球團的態度與先前光芒談妥的結果一致，「就是照宗哲現在的訓練規劃和進度，這段期間先在國家隊訓練，再回大聯盟春訓。」

宋家豪目前入隊機會暫時不高

至於其他旅外球員戰力，蔡其昌表示，宋家豪目前入隊的機會還不是很高，其他球員則仍在等待消息，期待能有更多好手加入。台灣隊目前維持集訓步調，全力備戰3月開打的正式賽事。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／又被看沒有？台灣熱身賽打日本二軍引熱議

WBC／大聯盟名記者點名林詩翔！變速球堪比名人堂強投

NBA／明星賽先發名單出爐！詹姆斯連續21年紀錄中斷

