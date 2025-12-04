WBC／鄭宗哲、陳柏毓、林昱珉點頭了！參戰經典賽意願強烈 就等球團放行

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，中華隊近期積極向旅外球員展開徵詢，其中效力匹茲堡海盜的鄭宗哲與陳柏毓皆已接到通知，並於今日受訪時明確表態「高度參賽意願」。另外，先前因訪談語意被誤會為未收到徵召的12強奪冠功臣林昱珉，也在今日特別澄清，自己確實「有收到中華隊徵詢，也有參賽意願」。三人皆期盼能再次披上國家隊戰袍，在世界舞台展現台灣球員實力。

廣告 廣告

12強奪冠功臣林昱珉，也在今日特別澄清，自己確實「有收到中華隊徵詢，也有參賽意願」。（圖／美聯社）

鄭宗哲本季因海盜內野傷兵潮而於季中升上大聯盟，成為台灣第18位登上MLB的球員，也是旅美新生代野手的代表之一。他透露近期已接到中華隊教練團來電，談到參賽意願時毫無猶豫，「有啊，有收到，我應該是會打。」

由於經典賽開打時間緊鄰MLB春訓，他認為休賽季的備戰節奏不需大幅改變，「就跟過往一樣，好好準備，在二、三月開始打棒球，把球打好。」若最終獲球團點頭，他將有望繼2023年後再度披上中華隊球衣。

鄭宗哲本季因海盜內野傷兵潮而於季中升上大聯盟，成為台灣第18位登上MLB的球員，也是旅美新生代野手的代表之一。（圖／美聯社）

同效力海盜體系的右投陳柏毓也證實收到中華隊徵詢。「我也是接到通知，個人參賽意願當然很高，就看聯盟跟球隊怎麼安排。我非常有意願，可以和大家一起打球是最幸福的事情，就等候通知。」他說。

陳柏毓今年3月曾代表台灣出戰經典賽資格賽，是中華隊當時的關鍵投手之一。對南非之戰中，他後援3局送出4次三振、無失分，展現穩定壓制力。本季他從2A起步，5月升上3A，首戰即與鄭宗哲同場先發，投5局無失分奪勝。雖賽後短暫下放，但9月重返3A後持續繳出好表現，狀態受到肯定。

至於去年在世界12強賽大放異彩的響尾蛇左投林昱珉，也於今日針對先前訪談引起的誤解正式澄清：「可能那一天真的很匆忙，新聞有一點誤會我的意思。我想再講一次，中華隊一直都有很強烈的意願來徵詢我。」他強調自己同樣擁有參賽意願，但仍需依照球團安排與自身身體調整再做決定。

儘管林昱珉本季因較晚開季並遭遇傷勢及狀態起伏，但他去年在12強賽對日本展現的壓制力仍令球迷記憶猶新。外界也期待他能在接下來的備戰期逐步找回最佳狀態。

繼上週沙子宸表態願意出征後，如今再加上鄭宗哲、陳柏毓與林昱珉皆願意為台灣效力，中華隊有望在旅外陣容回歸下大幅補強。WBC向來是國際棒壇最受矚目的舞台之一，球迷也期盼這批新生代台將能順利獲球團放行，在明年3月於全球目光下打出佳績。

更多FTNN新聞網報導

WBC／大谷翔平出戰經典賽！日本門票被炒翻天 內野席一張破10萬元

無奈放行！道奇總教頭不願日本三本柱參戰WBC 可惜管不住大谷翔平、山本由伸

沙子宸獲得WBC徵詢！展現高度意願：我非常想打 最想對決大谷翔平

