WBC／陳傑憲獲外野金手套！表態有意征戰2026經典賽

統一獅隊長陳傑憲。（資料圖／統一獅提供）





統一獅外野手陳傑憲今（5）日出席中華職棒年度頒獎典禮，獲頒外野金手套獎，這是他連續第4年獲得此項肯定。

自去年率領中華隊奪下世界棒球12強冠軍後，陳傑憲持續在國際賽與職棒舞台展現穩定表現，他也透露，若身體狀況允許，希望能參加2026年世界棒球經典賽。

陳傑憲表示，這兩年行程滿檔，從世界12強奪冠、經典賽資格賽到中職新球季，幾乎沒有空檔休息，仍維持聯盟頂尖打擊水準。他說：「今年真的很充實，也很感謝球迷支持中職球員，願意進場看我們打球。」

廣告 廣告

獅隊本季止步季後挑戰賽後，陳傑憲趁休賽期專注恢復手腕傷勢，已恢復重量訓練，預計12月開始技術訓練，「希望讓身體更健康、強壯，為明年賽季做準備。」

對於2026年世界棒球經典賽，他表示：「如果有被選進名單，心裡一定想打，但要看當時身體狀況。能再參與這項盛事，對我來說是榮幸。」

針對隊友陸續申請自由球員，包含林安可、林岱安與蘇智傑，陳傑憲說，「職業球員努力就是為了提升身價，能拿到FA資格代表能力被肯定，希望大家都有好的發展。如果能回獅隊就更棒了。」

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／台灣注意！被問投不投經典賽？山本由伸回應了

世界大賽封王又奪MVP！山本由伸曾與混血美女同逛洛杉磯

MLB／曾表態願加入經典賽中華隊！費仔今遭光芒DFA

