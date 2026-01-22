WBC／陳傑憲自曝MBTI守護者 「假E人」認了都是為工作

中華隊近日在高雄國訓中心備戰2026世界棒球經典賽，開訓至今一周，球員默契培養起來，隊長陳傑憲更透露心理時間大家測驗MBTI，他自曝是「I人」，平常工作會很吵，但私下喜歡安靜，不喜歡被打擾；另外，樂天桃猿的投手陳冠宇目前尚未加入集訓，總教練曾豪駒表示過幾天就會加入，現在他多以自主訓練為主，未來期盼將過往豐富的國際賽經驗傳承下來，為球隊做更好的貢獻。

心理時間帶球員開訓 陳傑憲笑曝測驗MBTI大家都熱絡

中華隊近來積極備戰世界棒球經典賽，距離開訓至今已經過一週，球員們的相處依然非常的融洽，而且默契也慢慢培養起來，根據了解，球員一大早起床在訓練之前，其實會有心理老師帶球員調整呼吸、慢慢把專注力回到自己身上的一段心理時間，接著再熱身進行守備、打擊練習。

陳傑憲透露，心理老師可能之前上課，大家感覺有點無趣，不過昨天有幫大家測人格測驗MBTI，大家明顯很熱絡，他也說這個要學起來，因為女生們對這個都很有興趣，大家就很認真看解釋、了解性格。

陳傑憲也自曝是「ISFJ守護者」，雖然從12強至今很會帶動球隊氣氛，和許多球員熱絡熟悉，但他表示平常工作、圍著大家很吵，但其實私下的話喜歡安靜，不喜歡被打擾。

陳冠宇尚未加入中華隊集訓 曾豪駒：希望他傳承國際賽經驗

而目前經典賽選手們備戰狀況，曾豪駒表示，目前陳冠宇還沒有加入集訓，主要是做自主訓練為主，當初被拒絕仍堅持要找他的原因，就是他的能力對中華隊來說非常重要，加上過往有非常重要的國際賽經驗，希望他可以繼續把經驗傳承下來，為球隊做出更好的貢獻。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

