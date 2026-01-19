WBC／陳冠宇曾婉拒再打經典賽！蔡其昌曝背後暖心原因

陳冠宇和蔡其昌。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）





2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊集訓正於國訓中心展開，中職樂天桃猿隊左投陳冠宇從婉拒到點頭加入的轉折也引發討論。

中職會長蔡其昌今日（19日）在臉書發文揭露內幕，強調陳冠宇原先婉拒並非不想參賽，反而是因深愛國家隊戰袍，才選擇禮讓機會給年輕選手，希望讓新生代投手能有站上國際舞台累積經驗的契機。

蔡其昌澄清非情勒

蔡其昌以「這個選擇，是我們最熟悉的冠宇」為題感性發文，澄清外界對於陳冠宇是被強迫或情緒勒索才參賽的誤解。

蔡其昌透露，披上國家隊戰袍對陳冠宇而言是極大的榮耀與重量，正因這份責任感，他才做出比答應參賽更艱難的決定。陳冠宇看見台灣年輕投手正在成長，認為這個位置可能是某位年輕選手此生唯一的國際賽機會，即便內心渴望參賽，仍決定先行禮讓。

35歲陳冠宇將以資深身分帶領團隊

陳冠宇曾於2017年、2023年兩度征戰經典賽，並有出戰韓國隊及擔任中繼投手的豐富資歷。面對總教練曾豪駒不厭其煩地溝通與邀請，陳冠宇最終決定投入集訓。

他昨日受訪表示，既然決定了就會全力以赴，希望能成為人生中的完美回憶。身為隊中資深選手，他也期許能將人生經驗帶入團隊，與年輕球員切磋交流，共同打出漂亮比賽。

三度挑戰經典賽！陳冠宇預計近期報到

隨著誤會冰釋，陳冠宇將帶著對國家隊的熱忱投入備戰。蔡其昌強調，陳冠宇比誰都更渴望再次穿上國家隊戰袍，他在當下選擇成全別人的愛，這才是最艱難的決定。這名35歲左投的加入，不僅能穩定台灣隊投手群軍心，其傳承經驗的精神更獲得球迷與球團的高度肯定。

