WBC／陳冠宇、陳柏毓報到！無懼日本超強陣容「打就知道了」
備戰WBC經典賽，中華隊的球員們持續在國訓中心集訓，針對日媒預測，日本隊首戰對決台灣時，可能派出道奇王牌投手山本由伸先發。總教練曾豪駒表示會準備好，以最好的戰力去面對。而這兩天，效力於海盜隊的旅美投手陳柏毓已經到中華隊報到，也表示非常希望能對上打者大谷；至於曾經在日職時期三振過的大谷翔平的老將陳冠宇，也說自己一定會努力調整狀態，珍惜最後一次為國家隊付出的機會。
中華隊備戰經典賽邁入第三週，老將左投陳冠宇正式加入集訓行列。中華隊經典賽集訓投手陳冠宇：「其實自己也蠻擔心說，跟不上學弟們的腳步，很努力在調整，希望來這邊就是要把最好的一面，表現給教練看。」
說自己調整節奏比較慢，投球機制無法馬上進牛棚，和學弟們自嘲自己是「歐吉桑」，但謝謝曾總沒給自己太大壓力。
中華隊經典賽集訓投手陳冠宇：「這次有可能是最後一次進國家隊的機會，也希望可以好好珍惜與學弟們相處，很好的時光，也希望穿上這次國家隊的戰袍，可以有很好結果。」
曾經在日職生涯中三振過大谷翔平，陳冠宇很期待和頂尖好手對決，也會跟學弟們分享經驗。而旅美投手陳柏毓提早加入隊伍，他說即便是打者大谷也想解決他。
中華隊經典賽集訓投手陳柏毓：「套用到大谷的話，就是放下憧憬吧，一場比賽打了就知道了，我能做到的就是百分之百全力以赴。」
不過攤開日本目前公布的投手名單，效力於大聯盟的就有道奇隊的大谷翔平和山本由伸，天使隊的菊池雄星，還有教士隊的松井裕樹，和目前是自由球員的菅野智之。而中華隊的年輕戰力中，目前旅外的也有效力於響尾蛇的林昱珉，海盜體系的陳柏毓、張弘稜，日職的部分也有古林睿煬、孫易磊、徐若熙，還有在韓職的王彥程。雖然資歷和成績上有些差距，但想贏的企圖心可一點都不低。
中華隊總教練曾豪駒：「其實我們心裡也非常興奮，可以跟這麼高階的球員對戰，我們也會做好萬全的準備，去面對跟他們對峙的機會。」
台灣的最終名單何時宣布，龍貓教練表示，2月3日會先進行討論，投手初步設定選進15到16位，教練團想要的隊型，已經慢慢有雛型。
