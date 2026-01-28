WBC／陳柏毓今向中華隊報到！鄭宗哲明返美拚春訓

鄭宗哲將返美參加大都會春訓。（圖／中職提供）





備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣隊繼昨日樂天桃猿左投陳冠宇報到後，第一階段集訓今（28）日再添生力軍，效力於匹茲堡海盜隊的旅美投手陳柏毓獲得球團同意，正式前往國訓中心加入訓練。

海盜隊開綠燈 陳柏毓按球團課表隨隊調整

台灣隊總教練曾豪駒表示，經過中華職棒聯盟與美國職棒大聯盟（MLB）方面的協調，海盜球團同意讓陳柏毓先在台灣加入集訓，待母隊春訓正式展開後再赴美。

曾豪駒指出，海盜隊也特別為陳柏毓安排了專屬訓練課表，他在集訓期間將嚴格按照母隊規劃的進度進行調整。目前隨台灣隊集訓的旅美投手，共有張弘稜與陳柏毓2位。

鄭宗哲結束集訓明返美 預計2月底歸隊

至於休賽季期間經歷三度被指定讓渡（DFA）的內野手鄭宗哲，今日是他在本次集訓的最後一天。

曾豪駒透露，鄭宗哲將於明天啟程前往美國，向紐約大都會隊報到並準備參加春訓。關於後續歸隊時程，預計最快要等到2月底的台日交流賽，或是預賽前的宮崎移地訓練期間，鄭宗哲才會再與台灣隊會合。

