WBC／險被誤認拒絕徵召！鄭浩均喊：期待對決大谷翔平

2026年WBC世界棒球經典賽中華隊今日展開集訓，中信兄弟右投「美美」鄭浩均繼2023年杭州亞運後再度入選國家隊。歷經右肘手術休養一年後，他在2025年球季強勢復出並展現優異壓制力，成為本次中華隊重要投手戰力。

受訪時鄭浩均除了分享術後重返國家隊的心境，更透露一段因入伍服役險些被誤認為拒絕徵召的意外插曲。

鄭浩均：樂意參賽但尊重母隊評估

鄭浩均在2025年球季術後復出，一軍例行賽出賽11場全數先發，繳出5勝1敗、防禦率1.49的頂尖成績，在54.1局中投出44次三振，WHIP僅0.90。

談到再度入選，鄭浩均表示休賽季雖以職棒新球季為準備目標，但始終把自己調整到最好。他直言並不排斥國家隊，只要母隊與防護團隊評估許可，他非常樂意為國效力。

鄭浩均笑談徵召過程：請聯盟直接打給營長

鄭浩均分享收受徵召通知的有趣過程，當時他正在服12天補充兵役，因手機關機導致外界完全聯繫不上，讓中華隊一度誤以為他要拒絕徵召。

直到他在營區領回手機看到經紀人來電，才趕緊請對方轉告聯盟若有急事「打給營長」找他。鄭浩均笑稱，電話接通時對方直接要他選背號，他這才確定自己入選，當時毫不猶豫立即答應。

鄭浩均期待對決大谷翔平

對於穿上中華隊球衣，鄭浩均抱持平常心，不希望被「重量感」的框架限制，只想在短期集訓中把能做的事做好。

面對經典賽最高殿堂，他坦言相當期待，並特別點名希望能對決大谷翔平（Shohei Ohtani），藉此了解自己與世界頂尖球員之間的距離。

