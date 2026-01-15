WBC／震撼彈！退休傳奇投手柯蕭 將首披美國戰袍戰經典賽

洛杉磯道奇傳奇投手克蕭。（資料圖／美聯社）





美國棒球協會（USA Baseball）15日深夜正式宣布，洛杉磯道奇隊傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）將代表美國隊參加2026年世界棒球經典賽（WBC）。

這將是這位37歲的名人堂級巨星職業生涯首度參與此項國際賽事。柯蕭原定參加2023年經典賽，但當時因保險相關問題未能成行，如今確定披上國家隊戰袍，為其傳奇職業生涯增添重要篇章。

去年9月才宣布退休！柯蕭為國復出

柯蕭於2025年9月剛結束其在大聯盟的球員生涯，此次是為了國家隊決定復出。他職業生涯累積3座賽揚獎與1座MVP，是當代最具代表性的投手之一。

本屆美國隊投手陣容堪稱豪華，柯蕭將與史基斯（Paul Skenes）、斯庫柏（Tarik Skubal）、韋伯（Logan Webb）及萊恩（Joe Ryan）等明星強投共同組成美國隊防線。

柯蕭在受訪時表示，非常渴望能成為這個團隊的一份子，無論角色為何都將全力以赴。

此外，繼傳奇左投柯蕭宣布參賽後，剛以5年1.75億美元（約55億新台幣）天價合約轉戰芝加哥小熊隊的頂級三壘手柏格曼（Alex Bregman），也於今日正式宣布加入2026年世界棒球經典賽（WBC）美國隊名單。

第三度披上國家隊戰袍！柏格曼重回休士頓主場挑

現年31歲的柏格曼是美國隊的常客，他曾參與2017年美國隊奪下首座經典賽冠軍的輝煌歷程，並在2023年再度入選。

本次參賽對他而言更具特殊意義，因為美國隊所屬的B組預賽將於2026年3月6日在休士頓Daikin Park開打，這正是柏格曼過去效力休士頓太空人隊期間的長期主場。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

