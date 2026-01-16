WBC／震撼彈！退役傳奇左投柯蕭 宣布披美國隊戰袍參戰2026經典賽

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

大震撼！世界棒球經典賽（WBC）美國隊持續集結史詩級陣容。美國棒球協會昨（15）日宣布，2025球季結束後退役的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），確定將代表美國隊出戰2026年WBC，為國家隊正式復出。

去年退役的傳奇左投柯蕭，確定將代表美國隊出戰2026年WBC（圖／翻攝自X）

現年37歲的柯蕭，去年9月結束其大聯盟球員生涯，此次為國家隊披掛上陣。他生涯累積3座賽揚獎與1座MVP，是近代最具代表性的王牌投手之一。這也是柯蕭生涯首度參與WBC，原本預計在2023年登場，卻因保險相關問題作罷，如今終於圓夢，為傳奇生涯再添關鍵一頁。

柯蕭18年大聯盟生涯全數效力 洛杉磯道奇，累積223勝96敗、3052次三振，防禦率2.53，並拿下3座賽揚獎與3座世界大賽冠軍。上季開季前，他已預告那是最後一個大聯盟賽季，最終出賽23場、投112.2局，防禦率3.36、ERA+124、FIP 3.55，並助道奇完成世界大賽二連霸，完美畫下句點。

柯蕭受訪時表示，能成為美國隊的一員深感榮幸，無論擔任任何角色都會全力以赴。除此之外，剛以5年1.75億美元（約新台幣55億元）合約轉戰 芝加哥小熊 的頂級三壘手 Alex Bregman，也於今日正式宣布加入2026年WBC美國隊名單，星光再升級。

