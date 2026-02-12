WBC／震驚！開打前3週 台美混血球星「卡仔」右手骨折退出美國隊

MLB台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）在春訓時右手骨折，確定無法代表美國出戰3月的世界棒球經典賽，且能否趕在MLB新球季開始前恢復，仍是未知數。

根據MLB.com報導，卡洛爾是在10號的一次實戰打擊時右手鉤骨骨折，安排11號接受手術，因此將缺席今年春季的賽事，也無法照原定計畫披上美國國家隊戰袍出戰世界棒球經典賽。

卡洛爾的父親是美國人、母親是台灣人，從小在美國長大的他，2019年選秀會首輪被亞利桑那響尾蛇隊選中，2度入選明星賽，2025球季OPS 0.884，繳出31轟、84分打點，還敲出全大聯盟最多的17支三壘安打，表現出色。

由於經典賽的國籍認定較寬，只要球員的雙親擁有國籍、永久居留權，或是雙親的其中一方在該國家出生、擁有公民身分及護照，球員就可以披上該國家隊的戰袍出戰，因此台灣球迷一度期待卡仔能為中華隊出戰，不過最終卡仔選擇披上美國隊戰袍，沒想到距離經典賽只剩3週，卡仔骨折受傷，無緣本屆賽事。

責任編輯／陳盈真

