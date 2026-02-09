WBC／韓國王牌文東珠無緣經典賽 肩膀發炎無法如期回歸

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

根據韓媒《OSEN》指出，2026年世界棒球經典賽（WBC）南韓隊被寄予厚望的火球男文東珠，近日因肩部不適緊急返韓檢查，最新診斷結果證實為右肩炎症，無緣被放入30人名單中。韓華鷹球團表示，文東珠於7日完成精密檢查，顯示並無結構性大傷，主因是炎症引發的疼痛，目前急需休息與發炎管理。文棟柱已於8日火速飛回澳洲墨爾本，預計於今（9）日與球隊會合後先行休養數日，待發炎反應消失後再重新投入訓練。

文東珠近日因肩部不適緊急返韓檢查，最新診斷結果證實為右肩炎症，無緣被放入經典賽30人名單中。（圖／美聯社）

這名能飆出160公里以上速球的超級新星，原本對本屆WBC充滿期待。他在1月底的第二波布林投球中曾表示「節奏比去年快很多」，表現出極佳的自信。然而，命運卻在4日第三次布棚練投前出現轉折，他在熱身過程中感到肩部劇痛而停止投球。

南韓隊總教練柳志炫於6日的記者會上坦言，考量到文東珠至少需要一週的完全停機休息，在WBC賽程如此緊迫的情況下，若訓練節奏被打亂，很難在3月初恢復到比賽水準，因此最終決定將他從國家隊名單中剔除。

雖然「文東珠落選」對追求「速度革命」的南韓隊投手群來說是重大損失，但對於韓華鷹球團與球員本人而言，檢測結果為一般發炎已是不幸中的大幸。柳志炫監督強調，在數據與實戰狀態的權衡下，無法冒險等待需要重新啟動開關的投手。隨著文東珠回歸母隊進行預防性管理，南韓隊也必須在名單正式公布前，針對這塊火球缺口進行最後的戰力補強。

