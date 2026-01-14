【WBC】韓國隊主帥警戒台灣3強投 直言「有件事改變」越來越難對付

韓國隊主帥柳志炫表示，台灣投手鄧愷威未參賽對韓國隊是好消息，但也點名台灣3強投，強調不能掉以輕心。（資料照片／張哲偉攝、取自IG）





世界棒球經典賽（WBC）將在今年3月開打，台灣隊在預賽的勁敵韓國隊目前已前往塞班島展開集訓。根據韓國媒體《SPORTS京鄉》13日報導，韓國隊總教練柳志炫表示，台灣投手鄧愷威未參賽對韓國隊是好消息，但他不是台灣的全部，台灣仍有徐若熙、古林睿煬及林昱珉等3投手，不能掉以輕心。

報導指出，林昱珉近期3度對戰韓國隊都擁有出色表現、吃到苦頭，3月台韓對決中仍有可能登板；徐若熙和古林睿煬則分別在日本職棒及亞錦賽中展現過球速150公里以上的快球實力。

廣告 廣告

柳志炫提到，他曾前往美國視察鄧愷威的實戰投球，橫掃球與二縫線直球移動角度很大，尾勁強，是非常難纏的投手。

柳志炫強調，雖然鄧愷威這次缺席，但韓國隊仍要防範其他台灣強投，並特別讚許台灣守備能力明顯提升，過往僵持的比賽，台灣過去容易因單一失誤而自滅，不過現在已經不會有這些失誤，台灣隊變得更難對付。

目前韓國教練團正在塞班島討論對台策略，柳志炫表示，面對台灣，韓國可能會投入所有最強投手，並全力制定「必勝計畫」。（責任編輯：卓琦）

（推薦閱讀：【ＷBC】台灣隊43人名單搶先曝光？ 林立、黃子鵬、林振瑋無緣經典賽）

更多上報報導

15%穩了！黃國昌控到美國才知台美關稅都已談妥 另有其他條件

美國神人要徒手爬台北101 賈永婕搶先親站508公尺外牆喊腿軟

行駛列車遭重機具砸毀「車廂被切成兩截」 泰國鐵路乘客至少22死79傷