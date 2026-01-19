【WBC】韓國隊最壞消息！「11億元2巨星」緊急傷退 韓媒悲嘆「亮起紅燈」



世界棒球經典賽將在3月初開打，台灣隊在預賽的主要對手韓國隊卻在週末傳出震撼消息，休賽季才與大聯盟教士隊簽約的宋成文先出現側腹部受傷要休養4週、隨後才剛加盟勇士隊的內野手金河成在冰上滑倒預計動手術休養5個月，經典賽韓國隊恐先後折損加起來年薪達到11億台幣的主砲、主力游擊手，當地媒體紛紛哀號：「WBC出賽亮起紅燈」、「韓國WBC代表陷入緊急狀態」、「超級利空」。

宋成文打擊練習受傷休養4週 出賽成疑





週六，多家韓國媒體指出，宋成文在進行打擊練習時感到側腹不適，經檢查後確診為腹內斜肌損傷，預計需要約4週才能重新開始訓練。報導指出，他將先在日本接受治療，之後再前往教士隊春訓所在地美國亞利桑那州。

宋成文去年效力韓職培證英雄隊，出賽144場，繳出打擊率0.315、26轟、90打點、25次盜壘、OPS 0.917的亮眼成績，並透過入札制度與教士隊簽下4年1500萬美元（約新台幣4.7億）合約。去年11月在東京巨蛋對戰日本武士隊的交流賽中也曾擊出全壘打，因此他若缺陣，對韓國隊影響不小。

韓國媒體《OSEN》指出：「不僅WBC出賽成疑，就連教士隊春訓行程安排也可能受到影響。」即便照診斷結果，最快可於2月中旬恢復訓練，但仍擔憂「他是否能克服傷勢逆境，披上太極旗出賽」。

《MK Sports》也形容這是「對韓國代表隊而言非常糟糕的消息」，《體育朝鮮》則指出：「側腹部是對打擊影響極大的部位，教士隊對宋成文參加WBC勢必會更加謹慎。」

金河成在結冰路上滑倒動刀 確定缺賽

雪上加霜的是，30歲內野手金河成日前在韓國結冰路面上滑倒，造成右手中指肌腱斷裂，接受修復手術，預計需要4至5個月復原，最快也要到5月中旬至6月才能復出，除了缺席大聯盟開季，經典賽出賽確定無望。

金河成上季原本在光芒隊，但因右肩手術影響而延後出賽，直到7月才復出，9月被交易至勇士隊，整季效力兩支球隊合計出賽48場，繳出打擊率2成34、5支全壘打、17分打點、6次盜壘，OPS為0.649。休賽季成為自由球員後，與勇士隊簽下1年2000萬美元（約新台幣6.3億）合約。