WBC／韓媒警戒台灣實力！南韓主帥柳志炫：越來越難對付

第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月點燃戰火。（資料圖／東森新聞）





第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月點燃戰火，南韓隊與日本、台灣、澳洲及捷克同分在C組。

由於分組取前兩名晉級，南韓若欲闖入複賽，勢必要在預賽中擊敗台灣。南韓隊總教練柳志炫受訪時坦言，台灣隊近年來的成長有目共睹，已成為越來越難對付的強大對手。

韓媒《京鄉體育》籲：絕不能再輕視台灣

根據韓國媒體《京鄉體育報》報導，南韓隊近期在國際賽事對戰台灣的表現並不理想。統計指出，南韓在近6場交手中僅取得2勝4敗的戰績，雙方國際賽累計對戰紀錄也來到26勝27敗，南韓略居下風。

韓媒指出，台灣已非昔日能輕易擊敗的對手，若南韓隊想要晉級，絕對不能再對台灣抱持輕視態度。

柳志炫點出台灣蛻變關鍵

南韓隊目前正在塞班島進行第一階段集訓，總教練柳志炫在受訪時深入分析了台灣隊的轉變。

他指出，過去台灣隊常在比賽僵持階段，因一次守備失誤就導致全隊陣腳大亂，但現在這類失誤已幾乎不再出現。柳志炫認為，台灣隊防守能力與心理素質的大幅提升，正是讓比賽變得更加困難的關鍵因素。

警戒林昱珉、徐若熙！鄧愷威缺陣仍須嚴防

儘管台灣隊旅美投手鄧愷威已確定不參賽，但南韓媒體與教練團並未因此掉以輕心。柳志炫特別點名必須重點警戒林昱珉和徐若熙這兩位具備壓制力的先發投手，直言台灣隊整體的投打實力已不可同日而語。

雖然缺少大聯盟等級的鄧愷威對南韓而言是「天大的好消息」，但面對台灣隊全面性的戰力提升，南韓隊仍需以最高標準進行準備。

