WBC／韓媒警戒「韓國殺手」林昱珉 憂12強惡夢重演
而現在各國陣營也都曝光隊員名單，其中中華隊林昱珉，在前年12強中宰制韓國隊。這也讓韓媒不斷呼籲要小心，還封他是韓國殺手。不過這回韓國也徵召大聯盟球員，對中華隊來說，也構成不少壓力。當然要記得，在比賽期間要為中華隊加油，別忘記鎖定《EBC東森新聞》。
賽事主播：「這個變速球，三振掉第九棒金周元。」
世界棒球12強面對強敵韓國，林昱珉扛下先發重責，主投4.2局只花74球，壓制韓國打線，且前三局都沒被敲出任何安打。賽事主播：「直球進來143公里，三振出局再見三振。」
如今經典賽台韓再戰，林昱珉也被韓國媒體點名，說林昱珉可能在台韓關鍵戰登板，不只提及他，在先前兩場比賽都宰制南韓打者，封他是韓國殺手，還說台灣不再是伏兵，而是與韓國對等競爭的國家。賽事主播：「林昱珉飆快速球，這是他在3A聯盟第一次三振。」
然而面對台灣強棒出擊，雙方在C組再度狹路相逢，太極虎軍團復仇心切，陣容也相當豪華。賽事播報主播：「平飛球，李政厚漂亮滑接，接到了。」
效力巨人的風之孫李政厚，上個賽季在大聯盟出賽150場，敲出149支安打，是巨人隊第二多，攻守兩端都帶給中華隊，很大的威脅。另外，紅雀的火球牛棚投手，萊利·歐布萊恩（Riley O'Brien），及上季輾轉待過遊騎兵勇士的，右投手丹恩·唐寧（Dane Dunning），和老虎外野手賈邁·瓊斯（Jahmai Jones），3位韓裔好手披上戰袍，要在投打兩端完成關鍵拼圖。
經典賽主播田鴻魁：「因為中華隊過去在經典賽，要越過預賽是有一定的難度，那這次包括旅美的、旅日的以及我們中華職棒的一些球星，最重要的就是我們要把投手這個環節給顧好。」
各國投打陣容戰力到位，但中華隊也不惶多讓，要力拚經典賽隊史最佳成績，再讓世界看見台灣，想為中華隊加油打氣，別忘記鎖定《EBC東森新聞》全程轉播。
WBC／龍仔確定首披台灣戰袍！全家將總動員赴日應援
