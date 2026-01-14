WBC／韓媒高度戒備台灣經典賽名單！點名2位「韓國殺手」

台灣旅美強投林昱珉。（圖／林王祐攝）





日前媒體揭露經典賽台灣隊43人集訓名單，引發韓國媒體高度關注。韓國《朝鮮日報》指出台灣隊本次不僅增添兩大台裔混血好手，更特別點名必須警戒陣中兩位對韓表現優異的「韓國殺手」。

兩大台裔戰力受矚目

報導分析，台灣隊名單中最令韓方擔心的戰力提升，在於即將加入的台裔美籍球員。

其中包括上季效力勇士與光芒、本季轉戰守護者隊的外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），以及隸屬芝加哥小熊3A的一壘手強納森．龍（Jonathan Long）。

廣告 廣告

韓國媒體認為，這兩位具備美職體系背景的強打入陣，將顯著強化台灣隊的長打火力與外野防禦。

韓媒示警需防範2位「韓國殺手」

針對球員表現，韓媒特別點名兩位必須高度警戒的對象。首先是在2024年世界12強賽對南韓敲出全壘打、展現強大打擊威脅的陳傑憲。

其次則是在杭州亞運及12強賽中，多次對南韓登板且表現優異的左投林昱珉。報導強調，對於柳志炫領軍的南韓隊而言，這兩位選手絕對是必須審慎應對的頭號威脅。

韓國媒體提到，台灣隊在上屆經典賽止步首輪，本屆改由帶領台灣奪下12強賽冠軍的總教練曾豪駒執掌兵符。

除了前述的混血好手與旅美戰力外，台灣隊名單還集結了古林睿煬、林安可、張育成及鄭宗哲等海內外名將，力求打造隊史最強陣容，挑戰晉級目標。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／中華隊又損失1大將 台灣最速火球男林振瑋確定缺席

全紅嬋「長髮」照曝光 草莓園甜美少女感爆棚

WBC／台灣43人集訓名單曝光 旅外球員19人！

