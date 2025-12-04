WBC／願意征戰經典賽！陳柏毓：跟大家一起打球很幸福

效力於匹茲堡海盜體系的台灣投手陳柏毓（右）。（圖／陳耿閔攝）





效力於匹茲堡海盜體系的台灣投手陳柏毓，證實已接到世界棒球經典賽中華隊徵詢。他表示，「個人參賽意願很高，就看聯盟跟球隊怎麼安排。我當然非常有意願，可以跟大家一起打球是最幸福的事情。」

陳柏毓今年3月曾代表台灣參加經典賽資格賽，為中華隊重要投手戰力之一，當時對戰南非中繼登板3局，送出4次三振、無失分。

本季從小聯盟2A出發，5月首度升上3A，當天與鄭宗哲同場登板，主投5局無失分奪勝，但賽後隨即被下放。9月再度回到3A後，表現持續穩定，期間也曾兩度解決台灣混血強打龍恩（Jonathon Long）。

24歲的陳柏毓本季在海盜2A出賽26場，其中23場為先發，戰績4勝11敗，防禦率5.73、被打擊率2成67、每局被上壘率1.55，99局投球出現59次四死球，送出87次三振，被敲11支全壘打。

在3A先發3場則拿下2勝0敗，防禦率0.66、被打擊率2成55、每局被上壘率1.39。

對於明年是否再度征戰經典賽，陳柏毓再次強調，已接到通知，個人參賽意願高，後續仍須依球團與聯盟安排為準，「跟大家一起打球是最幸福的事，就等候通知。」

