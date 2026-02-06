WBC／「風之孫」李政厚、柳賢振入列 南韓30人完整名單一次看
2026世界棒球經典賽WBC倒數不到一個月，MLB台灣時間今（6）天公布各隊30人名單，其中南韓隊本屆提出5名韓裔選手，另外還有7名旅外選手，其中包含效力於舊金山巨人的「風之孫」李政厚，而擁有10年大聯盟資歷、曾拿過國聯防禦率王的左投柳賢振也在名單中，南韓隊全力備戰再拚隊史最佳成績！《台視新聞》彙整此次經典賽南韓隊完整名單。
投手
丹恩·唐寧 DANE DUNNING（亞特蘭大勇士）,RHP
郭彬 BEEN GWAK（斗山熊）,RHP
趙丙炫 BYEONG HYEON JO（SSG登陸者隊）,RHP
盧景銀 KYUNG EUN NOH（SSG登陸者隊）,RHP
朴英賢 YEONG HYUN PARK（KT巫師隊）,RHP
元太仁 TAE IN WON（三星獅隊）,RHP
高祐錫 WOO SUK GO（底特律老虎）,RHP
丁宇宙 WOO JOO JEONG（韓華鷹）,RHP
高永表 YOUNG PYO KO（KT 巫師）,RHP
萊利·歐布萊恩 RILEY O'BRIEN（聖路易紅雀）,RHP
蘇珩準 HYEONG JUN SO（KT 巫師）,RHP
柳賢振 HYUN JIN RYU（韓華鷹）,LHP
宋勝基 SEUNG KI SONG（LG 雙子）,LHP
金榮奎 YOUNG KYU KIM（NC 恐龍）,LHP
孫主永 JU YOUNG SON（LG 雙子）,LHP
內野手
金慧成 HYESEONG KIM（洛杉磯道奇）
金倒永 DO YEONG KIM（起亞虎）
金周元 JU WON KIM（NC 恐龍）
文保景 BO GYEONG MOON（LG 雙子）
盧施煥 SI HWAN ROH（韓華鷹）
申珉哉 MIN JAE SHIN（LG 雙子）
謝伊·惠特坎 SHAY WHITCOMB（休士頓太空人）
外野手
安賢民 HYUN MIN AHN（KT 巫師）
賈邁·瓊斯 JAHMAI JONES（底特律老虎）
具滋昱 JA WOOK KOO（三星獅）
李政厚 JUNG-HOO LEE（舊金山巨人）
文賢彬 HYUN BIN MOON（韓華鷹）
朴海旻 HAE MIN PARK（LG 雙子）
捕手
崔在勳 JAE HOON CHOI（韓華鷹）
朴東原 DONG WON PARK（LG 雙子）
※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。
