WBC／首戰對台灣！日本監督井端弘和：山本由伸先發機率高

洛杉磯道奇日本強投山本由伸。（圖／美聯社）





世界棒球經典賽（WBC）開打在即，日本隊首場賽事將於3月6日在東京巨蛋對決台灣。日本隊監督井端弘和近日接受日媒《TBS NEWS DIG》專訪，與名投槙原寬己談及先發輪值戰略，首度透露高機率將由效力於洛杉磯道奇隊的王牌投手山本由伸扛起開幕戰先發。

複製王牌模式 確保複賽休息時程

井端弘和在專訪中指出，考量到經典賽對投手的用球數限制及隔場休息規定，若要在 8強複賽關鍵戰役中再度動用王牌投手，最理想的安排是讓其在預賽首戰即登板。

這項調度旨在複製 2023年上屆賽事中，大谷翔平於首戰對中國先發後，得以在休息足夠天數後銜接 8強戰的勝利方程式。

鎖定首戰搶勝 盼王牌穩定局勢

對於首戰對手台灣隊，井端監督強調第一場比賽具有「必須取勝」的戰略指標意義。他認為山本由伸身為當前日本隊陣中的領軍人物，具備頂尖的壓制力與大聯盟高強度賽事經驗。

儘管最終名單與輪值仍需視後續集訓期間球員的身體狀況做最後調整，但井端不諱言，山本由伸首發對陣台灣的機率確實極高。

本次日本隊名單精銳盡出，外界預期山本由伸將披上象徵王牌的「18號」球衣，率領日本隊展開衛冕之路。

