WBC／首戰對澳不能輸！王牌「林昱珉、徐若熙」雙先發？

2026經典賽中華隊選手，目前都在國訓中心調整狀態。（圖／中職提供）





世界棒球經典賽，中華隊30人名單正式出爐，投打戰力到位！不過首戰對手澳洲陣中同樣星光不弱，擁有多名旅美強打與強力左投。首戰勝負不只攸關戰績，更牽動士氣走向，也成為中華隊晉級之路的關鍵第一關，預期王牌林昱珉和徐若熙可能會是先發。

經典賽中華隊球員陳傑憲：「你習慣低調，很多事情都放在心裡深處，你可以跟哥哥說。」

經典賽中華隊球星坐在一起相互交流，目前球員們持續在高雄國訓中心調整狀態。

中華隊30人名單已經出爐，陣容很強大，但第一場對手澳洲隊同樣不好惹。

廣告 廣告

澳洲史上第一位大聯盟選秀狀元Travis Bazzana，2025年從新人聯盟出發，一路挺進2A、3A，短短18場比賽，就掃出9發全壘打，這回入選澳洲隊，勢必成為，中華隊投手群，必須嚴加看管的危險打者；至於澳洲投手戰力，同樣不容小覷，陣中擁有多名壓制力十足的強力左投，包括Lachlan Wells、，Jack O'Loughlin 都名列其中。

經典賽球評袁定文：「毫無疑問這一次的中華隊，我相信是大家最近期待最高的，為什麼？因為12強冠軍，前面輝煌的成就，所以大家都想看12強的冠軍，延續到現在世界棒球經典賽，因為經典賽的強度，比12強要更高，所有各國的好手通通來參加。」

中華隊若想順利晉級複賽。首戰對上澳洲，勝負關鍵不只牽動整體戰績，更將直接影響全隊士氣走向，因此球評分析，首戰對澳洲，中華隊勢必要先搶下勝利以穩住局勢，而投手調度方面，王牌左右投，林昱珉、徐若熙，都有機會登板。

面對來勢洶洶的澳洲隊，中華隊有不能輸的壓力，投打兩端都必須一步到位，搶下開門紅，才能替晉級之路打下最穩定的基礎。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／經典賽名單出爐！日媒評台灣實力不俗 點名3強投

棒球／韓職冠軍隊來了！樂天巨人台南亞太春訓 指導小球員

WBC／中華隊30人名單！「龍仔、費仔、古林、若熙」入列

