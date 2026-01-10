WBC／黃子鵬遭爆婉拒經典賽中華隊？台鋼雄鷹回應了

昨日剛加盟台鋼雄鷹的投手黃子鵬。（圖／台鋼雄鷹提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊預計於本月15日正式亮相，然而在開訓前夕，投手陣容傳出變動消息。

除了旅美投手鄧愷威已正式婉拒徵召外，昨日剛加盟台鋼雄鷹的投手黃子鵬也傳出婉拒邀約的消息。對此，台鋼雄鷹球團也做出回應。

黃子鵬傳婉拒國家隊 台鋼雄鷹語帶保留

投手黃子鵬過去在國際賽場屢建奇功，包含2023年經典賽對荷蘭奪勝，以及2024年12強賽對多明尼加繳出6局無安打奪勝的精彩表現，被視為對抗中南美洲及歐洲球隊的重要戰力。

黃子鵬昨日在加盟台鋼雄鷹儀式後證實，曾接獲總教練曾豪駒的徵詢電話，但因剛轉換新球隊，現階段希望專注準備新球季，對於參賽與否不便多談。

根據《自由時報》報導指出，黃子鵬因考量需適應新東家環境並全力備戰新球季，已婉拒本次國家隊邀約。不過，台鋼雄鷹球團在受訪時並未證實此說法，僅強調須等到1月15日名單正式公布。

