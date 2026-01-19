WBC／黃金左投入列？陳偉殷、郭泓志曬練球影片：聽說中華隊缺左投

為了備戰3月登場的WBC世界棒球經典賽，中華隊展開第一階段集訓。兩大前旅美球星陳偉殷與郭泓志，在社群平台曬出同框練投影片，更幽默問到「聽說中華隊缺左投？」讓不少球迷相當驚喜。而面對經典賽首輪台灣要面臨4連戰，勢必得準備8位先發投手，這也是我國能否順利闖過首輪的關鍵。

沒缺席經典賽 陳偉殷、郭泓志為情蒐團隊成員

曾旅美闖出名號的強力左投陳偉殷戴著比賽用手套現身，與郭泓志兩人在場上進行傳接球，兩人互動自然、節奏俐落，展現過去王牌左投的熟悉默契，還幽默表示「聽說WBC中華隊現在缺左投，我要來熱身一下」。儘管陳偉殷與郭泓志早已卸下球員身分，無法再披掛上陣，但他們沒有缺席今年經典賽，目前都是中華隊情蒐團隊成員，要運用過往旅美與國際賽經驗，協助球隊分析對手、強化備戰。

兩人向鏡頭幽默喊話。圖／翻攝自FB@陳偉殷



WBC首輪4連戰 專家：中華隊準備8位先發投手

面對經典賽首輪遇上4連戰，專家分析，中華隊勢必得準備至少8位先發投手，除了目前參加國家隊集訓的古林睿煬、張弘稜、王彥程、孫易磊，再加上還沒報到的徐若熙，旅外先發投手戰力僅5人，這也可能將讓同樣有參加集訓的3位中職長局數投手鄭浩均、胡智為、李東洺扛起大任。

球評錢定遠指出，如果是左手先發，陳偉殷、郭泓志兩位有經驗的大前輩，就可以提供一些對手的資訊，包含該用什麼打擊策略。而在例行賽的時候，能夠吃下長局數的投手至關重要，上場的時間點可能會在四局或五局剛開始，且這個中段戰絕對不能有任何狀況。專家強調，每個角色都很重要，特別是長局數投手戰力，更是中華隊在首輪戰役中能否順利突圍的一大關鍵。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

責任編輯／馮康蕙

