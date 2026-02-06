WBC／點名台灣是黑馬！大聯盟官網記者：有望過關斬將...

台灣經典賽30人名單正式出爐。（資料圖／棒協提供）





隨著2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）30人名單於今（6）日正式揭曉，國際媒體對各國戰力的討論也進入白熱化。

儘管日前美媒《CBS Sports》將台灣隊評為戰力倒數第3的「志在參加（Just happy to be here）」組別，但大聯盟官網（MLB.com）知名記者克雷爾（Michael Clair）卻有截然不同的看法。

他在個人社群媒體X（前Twitter）上發文，直接點名台灣隊是本屆賽事的「三大黑馬」之一，看好台灣能在大賽中製造驚喜。

CBS看衰排第18名 評「有打就很開心」

在正式名單公布前夕，美國媒體《CBS Sports》記者阿席沙（Mike Axisa）發布了一份20隊戰力分析，將台灣隊排在第18名，僅優於巴西與捷克。

該報導甚至將台灣與英國、尼加拉瓜等隊一同歸類在最底層的「Just happy to be here」組別，認為這些球隊實力不足以爭冠，能打進會內賽就不錯了。這番言論隨即在台灣球迷間引發不小的討論與質疑。

官網記者克雷爾：台灣是我的黑馬

然而，隨著今天台灣隊豪華的30人名單正式曝光，大聯盟官網記者克雷爾隨即在X上發表了不同觀點。

他寫道：「墨西哥、加拿大與台灣是我心目中的3支黑馬人選，我看好他們有機會製造驚喜，甚至有潛力一路過關斬將。（Mexico, Canada and Taiwan are my three dark horse picks, I see them having a chance to surprise and potentially go on a run.）」

台灣隊（Team Taiwan）

總教練： 曾豪駒

投手（16人）： 林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙、鄭浩均

捕手（3人）： 吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人）： 鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathan Long）、李灝宇

外野手（4人）： 陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）

