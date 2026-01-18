WBC／點頭加入經典賽集訓！陳冠宇：希望成為人生完美回憶

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽進入倒數，中華隊持續在高雄集訓，其中在第一階段集訓名單中，卻還沒有報到的球員陳冠宇，今（18）天在台北跟中職會長蔡其昌一起參加剪綵活動時表示，這次參賽並不是為了誰而決定去打，而是希望成為人生中的完美回憶，也期盼自己能夠盡快調整，用最好的狀態與中華隊一同備戰。

世界棒球經典賽即將在3月5日於東京巨蛋開打，中華隊在15日就已經前往高雄的國訓中心展開集訓，當時中職聯盟也公布了32人名單，但現場唯獨少了樂天桃園的投手陳冠宇還未報到。陳冠宇今天出席活動時說，被徵召當然是件很開心的事，不過一方面又怕自己調整不過來，造成球隊困擾。

陳冠宇坦言，原本想說這次名單內有很多出色的學弟，加上考量身體狀況可能跟不上大家，所以如果可以的話想把名額留給他們，可是總教練曾豪駒一直有打電話詢問自己，不厭其煩地溝通討論，讓他覺得好像有更多動力可以去努力，畢竟被國家需要是件非常幸福的事，而且可能是很多人無法得到的機會，加上自己很喜歡中華隊的陣容和氛圍，所以最終還是決定披上國家隊戰袍。

陳冠宇也強調，這次選擇加入不是為了誰而決定的，因為在中華隊整個集訓和比賽的過程中其實非常享受，但參加集訓名單不代表進入正選名單，所以還必須更努力地調整，期望能把自己最好的狀況奉獻給這屆中華隊。至於何時會正式到高雄投入集訓，陳冠宇則語帶保留地說「敬請期待」。

