WBC／龍仔確定首披台灣戰袍！全家將總動員赴日應援
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日點燃戰火，備受矚目的中華隊30人名單已正式公布。其中，首度披上國家隊戰袍的台裔美職內野手「龍仔」龍恩（Jonathon Long）確定選穿「22」號球衣。
中華職棒副秘書長蔡克斯昨（6）日晚間在社群平台Threads發文力挺，寫下「你怎麼可以不愛龍」，並透露龍恩全家族對於他能代表台灣出賽感到無比驕傲，屆時將全家總動員飛往東京巨蛋應援。
蔡其昌親訪奏效 龍恩阿嬤熱情邀約作客
蔡克斯在貼文中指出，自從中職會長蔡其昌先前親赴美國拜訪龍恩一家後，聯盟團隊便與龍恩的母親及家人保持密切聯繫。
蔡克斯透露，龍恩入選中華隊的消息讓家族成員相當振奮，不僅「全家總動員要去東京應援」，連龍恩遠在台灣的阿嬤與親友，也多次熱情邀請會長與聯盟同仁到家中作客，互動氛圍相當溫馨感人。
事實上，具備台灣血統的龍恩是否能代表中華隊出征WBC，一直是外界關注焦點。早在去年6月，蔡其昌便曾透過社群媒體透露，已收到芝加哥小熊球團的回覆，並持續積極推進溝通，最終成功將這位強力內野手納入麾下，為中華隊打線注入強心針。
小熊3A重砲手 多項數據農場領先
現年24歲的龍恩，2025年賽季從3A層級出發，展現出火燙的打擊手感。他整季出賽140場，繳出打擊率0.305、20發全壘打及91分打點的亮眼成績單；其中，單季157支安打更在所屬聯盟名列前茅。
數據顯示，龍恩在安打、打點等多項進攻數據上，皆位居小熊農場系統的領先群，穩定的攻擊火力深受球團肯定。隨著經典賽即將開打，這位「Team Taiwan」的新成員將如何發揮火力，備受台灣球迷期待。
