WBC／龍恩、費仔228會合中華隊！ 曾豪駒：持續追蹤自主訓練狀況
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
備戰3月世界棒球經典賽（WBC），中華隊於今日（15日）在左營國家訓練中心展開首階段集訓。首日共有31名選手準時報到，包含旅外好手鄭宗哲、張弘稜，以及多位旅日球星均已進駐。總教練曾豪駒對目前的備戰節奏表示滿意，並正式說明兩大台裔美籍戰力龍恩（Jonathon Long）與費爾柴德（Stuart Fairchild）的加盟進度。
針對各界高度期待的台美混血強援，曾豪駒證實，目前效力於芝加哥小熊3A的龍恩與克里夫蘭守護者的費爾柴德，須配合大聯盟球團規定，預計將在2月28日赴日本宮崎和中華隊會合。曾豪駒強調，後勤團隊目前仍持續追蹤兩人的自主訓練狀況，並保留「提早報到」的協商空間，力求讓這兩位強力打者能與團隊達成最佳磨合。
今日的開訓焦點之一在於部分旅外與旅日選手的提前投入。目前已在台灣的鄭宗哲與張弘稜，在獲得所屬美職球團同意後，已率先入隊參與練習。曾豪駒也特別向古林睿煬、孫易磊及林安可等旅日球星表達感謝，在返回日本母隊開訓前，選擇先與中華隊並肩作戰。
在訓練節奏上，中華隊採「分階段」策略。現階段以「個人強化」為核心，曾豪駒表示，每一位職棒選手都有屬於自己的準備課表。雖然隊上有大方向，但會給予選手空間，讓他們在春訓初期先針對個人目標進行調整。
此次集訓名單中，除了保留高比例的12強奪冠核心班底以維持球隊領導力，更納入了如賴胤豪等年僅20歲的職棒新星。曾豪駒直言，「能進到中華隊集訓，代表你有能力。無論是年輕或資深選手，都要把握每一次穿上中華隊球衣的機會。」
談到先前接洽台裔選手的轉折，曾豪駒也提及亞利桑那響尾蛇的卡洛爾（Corbin Carroll）已確認代表美國隊出征，但隨著龍恩與費爾柴德的正面回覆，中華隊的進攻層次已顯著提升。隨著集訓啟動，教練團接下來將透過層層磨合，鞏固團隊氛圍，以最強陣容迎接3月的經典賽。
