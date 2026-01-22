WBC／12強奪冠效應！日媒稱台灣是勁敵：最勢不可擋的球隊

台灣在上屆12強賽奪冠。（圖／東森新聞）





隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，各國戰力分析也成為焦點。衛冕軍日本隊本屆與台灣、澳洲、南韓及捷克同分在C組，日本知名棒球專欄作家村田洋輔近日撰文點名各大競爭對手，特別指出台灣。

12強奪冠震驚日媒 台灣排名升至世界第2

村田洋輔在文中分析，台灣在2024年WBSC世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，這場勝利不僅打破了日本長期的國際賽連勝紀錄，也讓台灣在WBSC世界排名中躍升至僅次於日本的第2位。村田直言：「稱其為目前最勢不可擋的球隊之一，絕不為過。」

他認為，台灣棒球近年展現出的競爭力已不可同日而語，無論是投手的穩定度或是打線的爆發力，都讓日本媒體與球迷感到驚艷，必須以全新的眼光審視這支勁旅。

睽違3屆挑戰晉級 專家：現實且合理的目標

回顧過去5屆經典賽紀錄，台灣僅在2013年成功闖過首輪挺進複賽。村田洋輔指出，雖然過往晉級率不算高，但以台灣目前展現的戰力水準來看，在2026年賽事中挑戰睽違3屆的第2次晉級，「可以說是一個現實且合理的目標」。

村田洋輔強調，台灣隊目前的氛圍與自信心正處於顛峰，這將是他們突破首輪魔咒的最強武器。

日本衛冕之路不輕鬆 C組競爭趨於白熱化

除了點評台灣，村田也提到同組的南韓與澳洲等國實力同樣不容小覷。身為衛冕軍，日本隊在東京巨蛋的首輪賽事將面臨嚴峻挑戰，尤其是面對「亞洲新勢力」台灣的強勢進擊，日本隊必須保持高度警戒，才能在強敵環伺的C組順利突圍。

