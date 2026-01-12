WBC／15日報到經典賽開訓？古林睿煬笑回：到時候就知道了！

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

旅日投手古林睿煬完成日職首個賽季後，已把目光放在新球季。他透露，2月將隨北海道日本火腿鬥士展開春訓，並於月底隨隊返台參加台日交流賽。被問到經典賽中華隊15日集訓，他是否會報到？古林睿煬僅笑回：「到時候就知道了！」

旅日投手古林睿煬。（圖／IG）

談到返日時程，古林睿煬表示行程仍在安排，但確定會投入火腿春訓。回顧首季心路，他坦言在低潮期不易調適，「在日本比較難像在台灣一樣聊天抒發。」不過他選擇把注意力放在未來，想像更好的自己，日復一日向目標靠近。

展望新賽季，林安可轉戰西武獅，投打對決可期，古林睿煬直言很期待：「印象中隊內賽他對我打得滿好的，沒有全壘打，但都是紮實擊球，看換個環境會不會我比較佔優勢。」他也盼與徐若熙有同場較勁的機會。新球季未開打，火花已先點燃。

