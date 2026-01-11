WBC／15日確定報到集訓！陳傑憲喊：身體可以我一定打

台灣隊長陳傑憲。（圖／統一獅提供）





統一獅球星陳傑憲今（11）日現身台南棒球場，出席戰友林安可前往日職西武獅發展的「感謝球迷見面會」。

針對近期林立因傷辭退世界棒球經典賽（WBC）導致台灣隊戰力受損一事，陳傑憲表態將於15日正式向國家隊集訓報到，並強調只要身體狀況允許，絕對會為國出征。

情義相挺林安可旅日 陳傑憲盼國際賽再合作

陳傑憲今日特別出席林安可旅日前最後一場球迷公開活動，以行動支持即將加盟西武獅的昔日戰友，並祝福其旅日生涯順利，更期待未來兩人能持續在國際賽事中並肩作戰。

隨著經典賽集訓即將啟動，在樂天桃猿主力林立確定因傷婉拒邀約後，外界高度關注陳傑憲的參賽動向。

15日向國家隊報到 以實際訓練強度評估狀況

經典賽台灣隊預計於15日在總教練曾豪駒帶領下，於高雄國訓中心展開集訓。陳傑憲表示，他將如期向國家隊報到，目前不論是重量訓練或是技術訓練的進度均正常。

不過他也坦言，能否進入最終參賽名單，關鍵在於集訓強度提升後身體的負荷能力。陳傑憲指出：「先去訓練，看自己在強度拉上來之後，身體能否負荷。」

強調參賽決心 若身體許可不缺席

對於代表國家隊參賽，陳傑憲認為入選就是一種肯定，並展現強烈的參賽意願。他強調，只要強度拉上來後身體沒有出現無法控制的狀況，就一定會披掛上陣。

陳傑憲更直言：「如果我真的不能打的話，代表我開季應該也不能打啦。」展現出只要身體無礙，便會全力備戰經典賽的正面態度。

