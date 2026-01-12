WBC／15日經典賽開訓報到？古林睿煬不鬆口：到時就知

日職火腿隊古林睿煬。（圖／運動部提供）





經典賽台灣隊預計於本月15日在國訓中心舉行開訓典禮，屆時報到球員預計以中職選手為主，並包含部分旅日球員。

今日日本火腿隊投手古林睿煬受邀出席114學年度高中棒球聯賽木棒組開賽儀式，針對外界關注是否於15日報到集訓，古林睿煬僅回應：「到時候就知道。」

參加火腿隊2月春訓！古林睿煬2月底隨隊返台

古林睿煬在活動中透露，他將參加日本火腿隊於2月展開的春訓，目前具體的出發日期仍在安排中。

按目前時程規劃，理論上他也會在2月底的台日交流賽期間，跟隨球隊回到台灣參加交流賽事。這將是他旅日後首度隨母球團返台與台灣球迷見面。

旅日首年受傷低潮！古林睿煬：朝目標前進

回顧去年旅日的第一個球季，古林睿煬曾因傷勢困擾脫離戰線。他感性提到，當時面臨的低潮與在台灣時不同，在日本相對難以找到人聊聊或訴說心裡話。

不過古林也強調，他會對未來保持好的想像，設想一個更好的自己，並想辦法朝著那個想像的畫面努力前進。

