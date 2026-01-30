WBC／2013年表現太狂！王建民獲讚經典賽傳奇

王建民。（圖／林王祐攝）





世界棒球經典賽（WBC）即將於3月熱鬧開打，隨著賽事氛圍逐漸加溫，WBC官方社群平台近期開始頻繁回顧歷屆賽事的經典時刻。

官方於今（30）日特別釋出台灣傳奇投手王建民在2013年經典賽的精彩剪輯，重溫當年他先發對決澳洲與日本，合計繳出12局無失分的完美表現。那年不僅是台灣隊史最佳成績，王建民更憑藉此戰役證明身手，成功獲得大聯盟（MLB）球團青睞簽約。

抗澳6局無失分 搶下開門紅

2013年堪稱台灣在經典賽史上最輝煌的一頁，當年台灣隊一路殺進八強，寫下隊史最佳紀錄。在台中洲際棒球場舉行的首輪賽事中，台灣隊首戰面對實力不俗的澳洲隊，由王建民掛帥先發。

廣告 廣告

他在滿場球迷面前展現強大壓制力，主投6局無失分，加上打線在前5局就合力攻下4分提供援護，讓王建民順利以勝利投手之姿退場，最終率領台灣隊以4：1旗開得勝，為晉級之路奠定基礎。

經典台日大戰 沈默王牌壓制全場

小組賽台灣隊最終以2勝1敗晉級，複賽首戰便在東京巨蛋遭遇強敵日本隊。王建民再度扛起先發重任，面對由日職全明星組成的打線，他延續預賽的好手感，再度繳出6局無失分的優質先發。配合打線在第3局與第5局的適時得分，台灣隊一度領先日本大半場。

然而比賽後段風雲變色，日本隊在8局上攻下2分追平；儘管8局下台灣隊靠著彭政閔、林智勝與周思齊的連續安打再度超前，一度看見勝利曙光，無奈9局上2出局後，被井端弘和敲出追平比數安打，最終在延長賽以1分之差飲恨，台灣隊也就此止步八強。

12局0責失鬼神數據 投出身價重返美職

2013年經典賽是王建民繼2004年雅典奧運後，睽違多年再次披上國家隊戰袍。當時他在大聯盟雖已有實績，但經歷傷痛困擾，還是身為自由球員般在尋找新東家。

他在該屆賽事繳出1勝0敗、防禦率0的鬼神成績，合計12局投球僅被敲出10支安打，且全場只有1次保送。這份展現精準控球與壓制力的成績單，讓他成功吸引美職球團目光，賽後隨即與老東家紐約洋基簽下小聯盟合約，並於季中轉戰多倫多藍鳥，延續其大聯盟生涯。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

前台電成棒隊總教練「大陳老師」驚傳癌逝！享壽76歲

日職25歲球員疑吸「喪屍煙彈」遭逮 球團道歉了

WBC／陳柏毓今向中華隊報到！鄭宗哲明返美拚春訓

