WBC／3屆經典賽元老報到！陳冠宇笑：可以叫我歐吉桑
原本婉拒參加本屆世界棒球經典賽（WBC）的資深左投陳冠宇，在台灣隊總教練曾豪駒多次誠意拜訪、「茅廬不只三顧」的感召下，終於點頭答應參賽。
今（27）日他正式前往斗六棒球場向台灣隊報到投入集訓，35歲的他見到滿場年輕學弟，幽默地在自我介紹時笑說：「大家好，我是冠宇，大家可以叫我『歐吉桑』。」
曾總誠意打動 陳冠宇自嘲調整慢要學弟等他
中華職棒聯盟今日在社群平台公開這段輕鬆的報到花絮。影片中，陳冠宇展現親和力，謙稱自己年紀大了、調整進度比較慢，開玩笑要大家慢一點讓他跟上。
雖然自嘲是長輩，但他隨即展現對於國際賽的強烈企圖心，向全隊喊話：「我們繼續加油，一起前進東京、邁向邁阿密。」
瞄準集滿「3屆12強+3屆經典賽」
陳冠宇的國際賽資歷堪稱現役最豐富，過去曾參與2015、2019、2024年三屆世界12強賽，以及2017、2023年兩屆經典賽。
若他能順利入選本屆經典賽最終正選名單，將成為台灣棒球史上首位達成「3屆12強、3屆經典賽」全勤紀錄的選手，樹立難以跨越的里程碑。
逆齡飆152公里火球 大聯盟記者也驚豔
儘管自稱「歐吉桑」，但陳冠宇的實力並未隨著年齡衰退。他在去年的12強賽中表現亮眼，甚至逆齡飆出152公里火球，展現優異的壓制力。
這回春的表現，日前也獲得大聯盟官網資深記者莫洛西（Jon Paul Morosi）特別撰文盛讚。隨著這位經驗豐富的左投歸隊，台灣隊的牛棚深度與經驗值將大幅提升。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
PUMA變中國品牌！安踏砸563億收購近3成股權 成最大股東
快訊／味全龍球團公告 5名小龍女合約期滿將離隊
WBC／台灣注意了！山本由伸確定參戰 日本公布29人名單
其他人也在看
經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇
日本隊備戰世界棒球經典賽目前已亮牌29人名單，僅差最後一塊拼圖，陣容中已有隊史新高的8位大聯盟級戰力，談到大谷翔平將放在打線中的哪一棒，監督井端弘和目前僅確定會是前段棒次，也透露與大谷的對話，「...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前 ・ 3則留言
WBC》侍 Japan剩1席補強外野 道奇不放行朗希缺陣
WBC經典賽日本陣容指只差1席全員到期，佐佐木朗希 (Roki Sasaki)確定因大聯盟不放人無緣參戰，小熊隊先發左投今永昇太也不在陣容當中。太報 ・ 20 小時前 ・ 7則留言
再當「賠率逆襲者」？經典賽賠率出爐 中華隊分組倒數第二只贏捷克
WBC世界棒球經典賽3月即將開打，日本隊26日公布29人名單，國際賭盤也公布中華隊所在的C組晉級賠率，由上屆冠軍日本1.005最被看好，中華隊則是3.5，在分組中僅優於捷克的12倍。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 41則留言
經典賽C組晉8強賠率出爐！中華隊被看扁倒數 傳韓「棄日抓台」拚戰
世界棒球經典賽將在3月5日開打，中華隊持續進行集訓，最近又有小粉絲來探班，這回是桌球國手「柚子同學」高承睿，也讓超級桌球迷的林詩翔超興奮，兩人分享比賽經驗、互相交流；而近期國際賭盤針對本屆經典賽各組賠台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 49則留言
WBC》古林睿煬跟孫易磊進度快！ 王建民談中華隊投手調整狀況
2026WBC世界棒球經典賽即將在3月正式開打，中華隊目前仍在高雄國訓中心集訓，由於這次旅日好手古林睿煬跟孫易磊、以及徐若熙等投手都有入選大名單，投手教練王建民也透露目前投手群調整狀況。TSNA ・ 1 天前 ・ 3則留言
曹錦輝何時迎初登板？福州海峽剩2場比賽！逾半月仍不見「曹come on」
體育中心／綜合報導CPB中國棒球城市春季聯賽進入倒數階段，福州海俠隊只剩下2場例行賽，但陣中被視為王牌的「台灣強投」曹錦輝，在10日宣布加盟後至今超過半個月，雖然被球迷捕捉賽前在場邊練投，都還沒有正式出賽，CPB初登板遲遲沒有下文。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 20則留言
富邦悍將》林家正若確定參加中職選秀 林威助：他應該蠻搶手的
世界12強賽冠軍捕手、目前在國訓中心隨經典賽中華隊集訓的林家正，曾經表示，並不會排斥回台灣參加中職選秀會，富邦悍將副領隊林威助說：「如果確定，他應該蠻搶手的。」TSNA ・ 1 天前 ・ 11則留言
WBC》日本隊「超豪華」打線曝光！ 日媒預測山本由伸首戰對中華隊先發
2026世界棒球經典賽（WBC）今天公布日本隊新增10人名單，其中29位已經大致底定，日本隊的先發陣容、打線也都已經有雛形，根據日本媒體《日刊體育》預測，其中四大先發山本由伸、菊池雄星、菅野智之、伊藤大海，大谷翔平也有機會成為「二刀流」，就看定位是先發還是後援角色。其中，山本由伸很有機會在3月6日首戰迎戰中華隊。TSNA ・ 21 小時前 ・ 19則留言
MLB／大谷翔平出席晚宴領MVP 愛犬Decoy也來了！還抱走史上首座「MVD」
日籍球星大谷翔平上季奪下生涯第4座MVP，25日全美棒球記者協會（BBWAA）舉辦的晚宴也邀請他共襄盛舉，有趣的是今年棒球記者們還頒出史上第一座 「MVD」最有價值狗狗獎，不意外的由大谷愛犬Decoy輕鬆奪下該殊榮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8則留言
曾身披美國戰袍奪冠！10屆金手套三壘手艾倫納多宣佈將加入波多黎各
體育中心／徐暐喆報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，各國參賽名單陸續曝光，今(27)日大聯盟10屆三壘金手套艾倫納多（Nolan Arenado）宣佈將參加經典賽，不過不是加入美國隊，而是加入波多黎各。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 發表留言
MLB/老虎傳看上前紅襪吉爾利托 多頭馬車評估其他投手
眼看大聯盟春訓即將展開，自由市場上能補強的球員所剩無幾，最近有媒體就報導，有多支球隊對上季為波士頓紅襪效力先發投手吉爾利托（Lucas Giolito）感興趣，同時也點出一些具有潛在市場的投手。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高中木聯》帕蘇拉高中首轟帶頭許子彥、張乙安接連開轟 穀保「背靠背靠背」連三打席全壘打創紀錄
穀保家商今天(25日)在2局上演出連三打席全壘打紀錄，提前3局以19比0輕取屏東高中，在高中木棒聯賽第一階段拿下二連勝。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 627則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 427則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 10則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 50則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11則留言