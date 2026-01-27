WBC／3屆經典賽元老報到！陳冠宇笑：可以叫我歐吉桑

陳冠宇。（資料圖／林王祐攝）





原本婉拒參加本屆世界棒球經典賽（WBC）的資深左投陳冠宇，在台灣隊總教練曾豪駒多次誠意拜訪、「茅廬不只三顧」的感召下，終於點頭答應參賽。

今（27）日他正式前往斗六棒球場向台灣隊報到投入集訓，35歲的他見到滿場年輕學弟，幽默地在自我介紹時笑說：「大家好，我是冠宇，大家可以叫我『歐吉桑』。」

曾總誠意打動 陳冠宇自嘲調整慢要學弟等他

中華職棒聯盟今日在社群平台公開這段輕鬆的報到花絮。影片中，陳冠宇展現親和力，謙稱自己年紀大了、調整進度比較慢，開玩笑要大家慢一點讓他跟上。

廣告 廣告

雖然自嘲是長輩，但他隨即展現對於國際賽的強烈企圖心，向全隊喊話：「我們繼續加油，一起前進東京、邁向邁阿密。」

瞄準集滿「3屆12強+3屆經典賽」

陳冠宇的國際賽資歷堪稱現役最豐富，過去曾參與2015、2019、2024年三屆世界12強賽，以及2017、2023年兩屆經典賽。

若他能順利入選本屆經典賽最終正選名單，將成為台灣棒球史上首位達成「3屆12強、3屆經典賽」全勤紀錄的選手，樹立難以跨越的里程碑。

逆齡飆152公里火球 大聯盟記者也驚豔

儘管自稱「歐吉桑」，但陳冠宇的實力並未隨著年齡衰退。他在去年的12強賽中表現亮眼，甚至逆齡飆出152公里火球，展現優異的壓制力。

這回春的表現，日前也獲得大聯盟官網資深記者莫洛西（Jon Paul Morosi）特別撰文盛讚。隨著這位經驗豐富的左投歸隊，台灣隊的牛棚深度與經驗值將大幅提升。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

PUMA變中國品牌！安踏砸563億收購近3成股權 成最大股東

快訊／味全龍球團公告 5名小龍女合約期滿將離隊

WBC／台灣注意了！山本由伸確定參戰 日本公布29人名單

