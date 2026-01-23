WBC／3年前叛逃藍鳥簽10億大約！羅德里奎茲獲准回歸古巴隊 專職牛棚投手

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）古巴隊補血！根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）報導，多倫多藍鳥28歲投手羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），確定獲准代表古巴出戰經典賽，專職牛棚投手。

多倫多藍鳥28歲投手羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），確定獲准代表古巴出戰經典賽。（圖／美聯社）

羅德里奎茲自2020年起效力日本職棒中日龍，曾代表古巴參加2019年WBSC世界12強賽，及2023年世界棒球經典賽，卻在2023年經典賽後，叛逃至多明尼加尋求大聯盟舞台機會，最終在2024年球季前與藍鳥簽下5年3200萬美元（約10億新台幣）合約。該季出賽21場只拿下1勝8敗，86.2局投球送出85次三振，防禦率4.47、ERA+92。

2025年球季，羅德里奎茲轉為牛棚投手，例行賽表現也有所進步。然而來到季後賽表現卻一落千丈，羅德里奎茲出賽4場投2.2局挨2轟，投出4保送、失3分，最終未被帶進與道奇對決的世界大賽名單內。休季遭移出40人名單，下放小聯盟，但仍將以非40人名單身分參加大聯盟春訓。

根據大聯盟古巴記者羅梅洛報導，消息來源指出，在經過藍鳥允許後，羅德里奎茲將回歸古巴隊征戰經典賽，預計將於美國時間3月1日於亞利桑納向球隊報到，他將擔任專職牛棚投手，且每次登板最多僅投2局。



