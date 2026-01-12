WBC／43人名單曝光！？ 古林睿煬「不說破」：到時就知

備戰世界棒球經典賽（WBC），台灣隊即將在週四（15日）開訓，據了解，43人集訓名單不是固定名單，而是一份「動態」名單，將因應各種狀況持續變動。另外，體壇間流傳一份43人集訓名單，旅日投手古林睿煬也在名單內，引發討論，對此，古林睿煬出席活動受訪時，賣關子回應到時候就知道了！

43人集訓名單外流? 12強主力.2混血球星入列

高中棒球木棒組聯賽12號召開賽前記者會，邀請到北海道日本火腿鬥士隊古林睿煬，除了以學長身分分享經驗談，另一個焦點是，體壇間流傳一份經典賽43人名單，雖然非官方證實，但依舊引發熱議。

這份名單中除了2名台美混血球星費仔、龍仔上榜，12強台灣隊長陳傑憲，左投林昱珉、捕手林家正、外野手陳晨威、林安可都在其中。

43人名單曝光!? 古林睿煬：到時就知

但事實上這份名單不是神秘名單，而是「動態」名單，會因應各種狀況持續變動，目前國家隊訂於15號展開集訓，當天亮相的選手將以中職班底為主，旅外球員則大多會在2月28號於日本會合，古林睿煬也在這份名單內。

在記者會上被問到是否披上國家隊戰袍出賽？古林賣關子回應，快3月了不用著急，到時候大家看到名單就會知道了！世界棒球經典賽在即，是否有機會看到古林睿煬披上國家隊戰袍，持續受到球迷關注。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

