WBC／5000人直播應援派對！蔡其昌宣布敲定東京「台灣之夜」場地

中華職棒會長蔡其昌在臉書發文報告好消息！備受球迷期待的東京「台灣之夜」將舉辦直播應援派對。蔡其昌說，為了避免大家受寒，在多方協助及努力下，已成功在東京市區租借到3處可容納千人以上的室內集會場所，合計可集結近5000名在東京的台灣球迷一起應援。

蔡其昌也特別感謝駐日代表處、文化總會，以及許多在日台灣人的努力，表示本次場地租借、公播權利、硬體設備、團體保險等事項，都有賴各界公私協力協助。

此外，蔡其昌提到，目前WBC台日賽公播權已通過初步審查，期待後續進展一切順利。他預告，明天中午將在嘖嘖平台開設「東京應援專區」，提供大家認購支持。蔡其昌也說，在東京的台灣球迷若有興趣參與，可考慮參加這場「史無前例」5000人直播應援派對夜。

廣告 廣告





※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

徐若熙加盟福岡軟銀鷹背號18號 味全龍獻祝福

中華隊2/6公布30人名單！日本名將預測 首戰不會對上大谷翔平

陣容超華麗！中華隊「CT AMAZE」36人正式亮相