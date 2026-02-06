WBC／C組名單全數揭曉！台日韓精銳盡出 戰力一次看

台灣隊長陳傑憲。（圖／陳耿閔攝）





2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日點燃戰火，大聯盟官方於今（6）日上午8點正式公布各參賽國30人最終名單。

其中，競爭最為激烈的C組預賽將於東京巨蛋舉行，台灣、日本、韓國三支亞洲強權同組廝殺，今日三隊名單全數曝光，皆展現出勢在必得的奪冠決心。

台灣：首見混血戰力助陣 16名投手構築防線

台灣隊本次由隊長陳傑憲領軍，名單最大亮點在於首度徵召台裔美職好手。效力於守護者隊的外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）與小熊隊體系的內野手龍恩（Jonathan Long）強勢入列，搭配「國防部長」張育成，大幅提升打線威脅性。

投手群方面，教練團一口氣選入16人，包括旅美的林昱珉、陳柏毓、孫易磊，以及中職強投徐若熙、古林睿煬等人，以充沛的投手戰力應對短期賽制。

日本：大谷、山本領銜夢幻隊 菅野智之入選

尋求衛冕的日本武士隊陣容堪稱豪華。由監督井端弘和領軍，投打二刀流巨星大谷翔平與道奇隊友山本由伸掛帥，加上菊池雄星、松井裕樹等大聯盟強投，以及自由球員菅野智之，投手陣容堅不可摧。

野手部分，除鈴木誠也、吉田正尚外，已挑戰大聯盟的岡本和真、村上宗隆也全數歸隊，將與近藤健介等人組成破壞力十足的打線。

韓國：怪物柳賢振回歸 積極引進韓裔外援

韓國隊為了雪恥，本次陣容由資深王牌「怪物」柳賢振坐鎮，並積極運用經典賽血統規則，徵召遊騎兵隊投手德寧（Dane Dunning）、內野手惠特康（Shea Whitcomb）等外援助拳。

打擊方面則由「風之孫」李政厚領銜，搭配金倒永、具滋昱等KBO頂尖球星，展現出強烈的企圖心。

2026 WBC C組 台日韓30人完整名單對照

台灣隊（Team Taiwan）

總教練： 曾豪駒

投手（16人）： 林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙、鄭浩均

捕手（3人）： 吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人）： 鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathan Long）、李灝宇

外野手（4人）： 陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）

日本隊（Samurai Japan）

監督： 井端弘和

投手（15人）： 松井裕樹、宮城大弥、伊藤大海、大勢、大谷翔平、菊池雄星、山本由伸、菅野智之、種市篤暉、高橋宏斗、曽谷龍平、北山亘基、平良海馬、松本裕樹、石井大智

捕手（3人）： 若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平

內野手（7人）： 牧秀悟、小園海斗、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明、岡本和真、村上宗隆

外野手（5人）： 近藤健介、周東佑京、森下翔太、吉田正尚、鈴木誠也

韓國隊（Team Korea）

總教練： （未特別標註，依名單為主）

投手（15人）： 德寧（Dane Dunning）、郭彬、趙丙炫、盧景銀、朴英賢、元兌仁、柳賢振、宋勝基、高佑錫、鄭宇宙、高永表、歐布萊恩（Riley O’Brien）、蘇珩準、金榮奎、孫周永

捕手（2人）： 崔在勳、朴東原

內野手（7人）： 金慧成、金倒永、金周元、文保景、盧施煥、申珉宰、惠特康（Shea Whitcomb）

外野手（6人）： 安賢民、瓊斯（Jeremiah Jones）、具滋昱、李政厚、文賢彬、朴海旻

