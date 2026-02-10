WBC／C組大戰在即！美記者看好台灣：晉級機率超過南韓

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日正式開打。（示意圖／棒協提供）





2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將於3月點燃戰火，各國代表隊進入最後備戰階段，中華隊日前正式公布30人名單後，引發國際媒體高度關注。儘管部分美媒態度保守，但大聯盟權威記者莫洛西（Jon Morosi）在《MLB Network》節目中直言，身處C組的台灣隊，晉級8強的前景「略優於韓國」。

中華隊與日本、南韓同組競逐

本屆WBC中華隊與日本、南韓同組競逐，僅有兩席晉級名額。外界普遍認為日本隊實力超群，幾乎篤定佔據一席，另一張門票則被視為台韓之間的正面對決。莫洛西分析，台灣隊在2024年12強賽勇奪冠軍後，整體狀態與信心持續走高，近年在國際賽場上的穩定度明顯提升。他指出，在高張力的分組賽環境中，台灣隊展現出的成熟度與凝聚力，是其被看好能以分組第二名晉級的重要原因。

相較之下，南韓隊本屆同樣來勢洶洶。為終結連續3屆止步預賽的低潮，韓國集結多名具大聯盟資歷的戰力，被外界形容為「史上最強」陣容。除李政厚、金慧成與柳賢振等核心球員外，還網羅4名韓裔混血好手，全隊共有7人曾站上MLB舞台，企圖以強化版陣容重返8強行列。

莫洛西揭潛在變數

不過莫洛西也點出潛在變數，他特別提到38歲左投柳賢振，坦言相當好奇這位老將在高強度賽事中還能發揮多少續航力；同時也提醒外界不可忽視韓職起亞虎王牌金倒永，認為其表現將成為左右韓國戰局的關鍵之一。面對南韓的大聯盟級陣容，中華隊同樣端出被評為近年最完整的名單。張育成再披國家隊戰袍，搭配鄭宗哲、林子偉等旅外好手，攻守配置更趨均衡。

另有費爾柴德與龍恩兩名具大聯盟背景的台裔球員加入，進一步提升打線深度。投手群方面，兼具速度與經驗的配置，也被日媒點名為「必須高度警戒的對象」。此外，WBC官方社群平台日前選用鄭宗哲、張育成與林子偉作為宣傳視覺主角，顯示國際賽場對中華隊戰力的重視程度明顯升溫。

隨著賽事逼近，C組的晉級之爭已成為全球棒球圈熱議焦點。莫洛西總結表示，南韓整體戰力確實較上一屆更具威脅，但在當前氣勢與狀態評估下，台灣隊仍是最有機會突破重圍的挑戰者之一。

