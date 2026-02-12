WBC D組分析／經典賽「死亡之組」！多明尼加身價破20億鎂
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）D組賽事將於3月登場。本組匯集了中南美洲兩大強權多明尼加與委內瑞拉，以及被喻為「美國二隊」的以色列、傳統勁旅荷蘭與從資格賽突圍的尼加拉瓜，被外界公認為本屆的「死亡之組」。
多明尼加：身價20億美元「宇宙艦隊」
世界排名第12名的多明尼加，本屆陣容星光熠熠，被譽為身價超過20億美元的「宇宙艦隊」。由生涯累計703轟的傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）執掌兵符，目標直指隊史第2冠。
陣中擁有大都會強打索托（Juan Soto）、藍鳥球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以及水手強打羅德里奎茲（Julio Rodríguez）等巨星，打線夢幻且投手戰力大幅提升。
外界看好多明尼加能輕鬆取得D組第1；若台灣隊能以C組第2晉級，屆時在8強複賽將強碰這支超級勁旅。
委內瑞拉：政治因素干擾組軍
世界排名第5的委內瑞拉，由羅培茲（Omar López）續任總教練，並延攬桑塔納（Johan Santana）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）兩大名將入閣。然而組軍過程受國內政局與保險問題影響，艾圖維、羅哈斯等核心缺陣。
儘管如此，陣中仍有強打捕手培瑞茲（Salvador Perez）、勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與打擊悍將阿拉耶茲（Luis Arraez）。值得注意的是，名單中帶了多達18名投手，也顯現出教練團對投手戰力的隱憂。
荷蘭：面臨主力老化 仰賴新生代接班
世界排名第9的荷蘭隊，過去曾兩度闖進4強，本屆由入選名人堂的瓊斯（Andruw Jones）領軍。然而球隊面臨世代交替課題，主力如柏格茲（Xander Bogaerts）、普洛法（Jurickson Profar）及老虎隊38歲終結者簡森（Kenley Jansen）戰力老化。
本屆關鍵在於紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）、勇士阿爾比斯（Ozzie Albies）等新生代球星能否順利接班。
以色列：全隊29人美籍 「美國二隊」扮攪局者
世界排名第21的以色列，全隊30人中僅1人為母國出生，其餘29人皆在美國出生，再次以「美國二隊」之姿出征。
由前老虎教頭阿斯瑪斯（Brad Ausmus）領軍，陣中擁有剛加盟巨人的金手套外野手巴德（Harrison Bader）與金鶯投手克默（Dean Kremer）。儘管同組對手強大，但以色列向來扮演牽動晉級態勢的「攪局者」。
尼加拉瓜：貝克教頭生涯最終章 力拚隊史首勝
世界排名第16的尼加拉瓜，連續4屆從資格賽打起，本次連過南非、西班牙與台灣，以全勝之姿晉級。
本屆由曾率太空人奪冠的76歲老教頭貝克（Dusty Baker）執教，這也是他生涯最後一次執掌兵符。球隊目標是搶下隊史首勝，以直接取得下屆參賽資格。焦點球星為大都會的文托斯（Mark Vientos）。
WBC D組各隊30人完整名單
投手（15人）： Albert Abreu（中日）、Sandy Alcantara（馬林魚）、Elvis Alvarado（運動家）、Huascar Brazobán（大都會）、Brayan Bello（紅襪）、Seranthony Domínguez（白襪）、Camilo Doval（洋基）、Carlos Estévez（皇家）、Wandy Peralta（教士）、Cristopher Sánchez（費城人）、Dennis Santana（海盜）、Luis Severino（運動家）、Gregory Soto（海盜）、Edwin Uceta（光芒）、Abner Uribe（釀酒人）
捕手（2人）： Yainer Diaz（太空人）、Austin Wells（洋基）
內野（8人）： Junior Caminero（光芒）、Vladimir Guerrero Jr.（藍鳥）、Ketel Marte（響尾蛇）、Manny Machado（教士）、Jeremy Pena（太空人）、Geraldo Perdomo（響尾蛇）、Amed Rosario（洋基）、Carlos Santana（響尾蛇）
外野（5人）： Oneil Cruz（海盜）、Julio Rodríguez（水手）、Johan Rojas（費城人）、Juan Soto（大都會）、Fernando Tatis Jr.（教士）
投手（18人）： José Alvarado（費城人）、Eduard Bazardo（水手）、José Buttó（巨人）、Enmanuel De Jesus（KT巫師）、Carlos Guzman（大都會3A）、Yoendrys Gómez（光芒）、Pablo López（雙城）、Andrés Machado（歐力士）、Keider Montero（老虎）、Oddanier Mosqueda（海盜）、Germán Márquez（洛磯）、Daniel Palencia（小熊）、Eduardo Rodriguez（響尾蛇）、Ricardo Sanchez、Javier Sanoja（馬林魚）、Antonio Senzatela（洛磯）、Ranger Suárez（費城人）、Angel Zerpa（釀酒人）
捕手（2人）： William Contreras（釀酒人）、Salvador Perez（皇家）
內野（7人）： Luis Arraez（巨人）、Willson Contreras（紅襪）、Maikel Garcia（皇家）、Andrés Gimenez（藍鳥）、Eugenio Suarez（響尾蛇）、Gleyber Torres（老虎）、Ezequiel Tovar（洛磯）
外野（3人）： Wilyer Abreu（紅襪）、Ronald Acuña Jr.（勇士）、Jackson Chourio（釀酒人）
投手（17人）： Jamdrick Cornelia、Jaydenn Estanista（費城人2A）、Wendell Floranus、Arij Fransen（紅人2A）、Lars Huijer、Kenley Jansen（老虎）、Antwone Kelly（海盜2A）、Jaitoine Kelly（響尾蛇新人聯盟）、Kevin Kelly、Shairon Martis、Eric Mendez、Ryjeteri Merite、Justin Morales、Shawndrick Oduber（道奇新人聯盟）、Juan Carlos Sulbaran、Derek West、Dylan Wilson（水手新人聯盟）
捕手（2人）： Hendrick Clementina、Chadwick Tromp（勇士）
內野（8人）： Ozzie Albies（勇士）、Xander Bogaerts（教士）、Ray-Patrick Didder、Didi Gregorius、Juremi Profar、Ceddanne Rafaela（紅襪）、Sharlon Schoop、Delano Selsassa
外野（3人）： Dayson Croes（巨人3A）、Druw Jones（響尾蛇1A）、Jurickson Profar（勇士）
投手（17人）： Charlie Beilenson（水手2A）、Josh Blum（大都會1A）、Matt Bowman（金鶯）、Harrison Cohen（洋基3A）、Daniel Federman（金鶯1A）、Jordan Geber（大都會3A）、Tommy Kahnle（老虎）、Rob Kaminsky、Dean Kremer（金鶯）、Max Lazar（費城人）、Carlos Lequerica（老虎1A）、Josh Mallitz、Eli Morgan（小熊）、Ryan Prager（守護者1A）、Ben Simon（大都會2A）、Robert Stock（紅襪）、Zack Weiss
捕手（2人）： C.J. Stubbs（國民）、Garrett Stubbs（費城人）
內野（6人）： Cole Carrigg（洛磯2A）、Jake Gelof（道奇1A）、Spencer Horwitz（海盜）、Noah Mendlinger（紅雀3A）、Matt Mervis（馬林魚）、Benjamin Rosengard
外野（5人）： Harrison Bader（巨人）、Troy Johnston（洛磯）、Zach Levenson（紅雀2A）、Assaf Lowengart、RJ Schreck（藍鳥3A）
投手（14人）： Danilo Bermudez、Kenword Burton、Stiven Cruz（釀酒人2A）、Osman Gutierrez、Duque Hebbert（老虎2A）、Ronald Medrano、Dilmer Mejia、Angel Obando、Erasmo Ramírez（雙城）、JC Ramírez、Oscar Rayo（皇家2A）、Carlos Rodriguez（釀酒人）、Carlos Teller、Bryan Torres
捕手（2人）： Melvin Novoa、Ronald Rivera
內野（9人）： Benjamin Alegria、Cheslor Cuthbert、Jeter Downs（軟銀）、Brandon Leyton、Jose Orozco、Elian Rayo（巨人1A）、Emanuel Trujillo、Mark Vientos（大都會）、Freddy Zamora（釀酒人3A）
外野（5人）： Chase Dawson、Omar Mendoza、Juan Montes、Ismael Munguia（洋基3A）、Cristhian Sandoval
