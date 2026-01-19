WBC／VamosIto！MLB資深記者看好林安可「突破性成長」

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

大聯盟資深記者JonMorosi持續關注台灣棒球動態，繼先前點名年輕投手孫易磊後，今（19）日再度在社群平台發文，這回將焦點放在中華隊外野手林安可，直言他是有機會在2026年世界棒球經典賽（WBC）迎來「突破性成長」的潛力球星之一。

JonMorosi直言，林安可有機會在2026年世界棒球經典賽（WBC）迎來「突破性成長」的潛力球星之一。（圖／翻攝自統一獅粉專）

莫洛西指出，現年28歲的林安可即將展開旅日生涯，新賽季將效力日職埼玉西武獅，而他過去在統一7-ELEVEn獅的表現，已為挑戰更高層級舞台打下基礎。上季林安可繳出職涯最佳進攻數據，單季OPS突破1.000，展現兼具長打火力與穩定性的成熟打擊型態。

莫洛西也特別提到，林安可不只在聯盟層級證明自己，同時也是世界棒球總會（WBSC）12強賽金牌成員，具備國際賽實戰經驗與大舞台抗壓性，這些條件都將成為他在經典賽舞台上脫穎而出的關鍵。

在莫洛西眼中，林安可的打擊爆發力，加上逐年進化的比賽閱讀能力，讓他有望在2026年經典賽成為對手投手必須嚴防的核心打者之一，也象徵台灣打線在世代交替後，新一波中軸火力逐漸成形。

身為MLBNetwork的資深分析師，莫洛西長期以深入數據分析與國際視角著稱，對拉丁美洲與亞洲棒球市場尤為熟悉，也被視為世界棒球經典賽的重要國際推廣者之一。

