WBC／WBC中華隊開訓！ 第一階段本土為主 6旅外「有新血」

15號是WBC中華隊正式展開第一階段集訓的日子，共有31人報到。這階段主要以本土球員為主，旅外球員只有6名，其中包含北海道火腿隊的古林睿煬、孫易磊，以及冠軍鐵捕林家正、剛轉自由球員的鄭宗哲等人。此外，也出現了兩名相對陌生的選手，一起來看。

拉筋暖身，準備開始訓練。球員們都在WBC中華隊43人大名單內，15日在高雄國訓中心開訓。旅外熟悉的面孔包括日職火腿的古林睿煬、孫易磊，剛加盟西武獅的林安可，以及剛轉自由球員的鄭宗哲。新面孔方面，來自海盜高階1A的年僅24歲張弘稜，最快球速可飆到158公里，還有曾效力韓職韓華鷹的王彥程，是中華隊唯二左投之一。

WBC中華隊總教練曾豪駒表示：「旅外的選手還在追蹤中，（龍仔、費仔）加入時間定在2/28，能不能再爭取提早回來，就要跟球團協商。」

戰力補強方面，還有13名來自12強的冠軍班底助陣，名單會滾動調整，直到2/3才會定案。不過這屆隊長已經確認，依舊是曾總欽點的人選。

中華隊隊長陳傑憲分享趣事：「昨天（14日）在廁所上大號的時候，有人按門鈴，我以為是選手，就探頭看，原來是曾總。我說教練不好意思，我在上廁所，曾總說不好意思，也沒什麼事啦，只是想親自跟你講這件事情。」

中華隊及早開訓，因為假設C組日本必晉級，剩下一個名額就得拿下韓國。

目前韓國隊來勢洶洶，還有望組成「大聯盟軍團」，由勇士隊的金河成、巨人隊的李政厚領銜，加上剛累積一年大聯盟資歷的道奇隊金慧成等人，美職戰力人數有望上看9人，還包含4名混血球員，都可能列入正選名單。

中華隊還有幾張王牌未報到。等所有人到齊後，加上過年期間只休4天的魔鬼訓練，將全力出擊。

