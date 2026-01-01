WBC／WBSC最新排名「台灣第2」 2026經典賽用球首度曝光！

2026世界棒球經典賽資格賽用球。（圖／東森新聞）





中華隊接連在國際賽場寫下佳績，今年3月，2026世界棒球經典賽即將登場，而影響投打表現的關鍵之一就是比賽用球。《EBC 東森新聞》獨家直擊到2026資格賽用球，和中職、過去經典賽用球放在一起比，手感、縫線差異，其實非常明顯。

2024年中華隊奪下12強冠軍，驚豔全世界，今年3月準備迎來2026世界棒球經典賽，《EBC 東森新聞》也獨家搶先拿到這屆經典賽比賽用球。

球評許維智：「美國大聯盟標準，這個球是今年度的最新版的經典賽（用球），這個是大聯盟的版本。」

三顆比賽用球一字排開，由左至右分別是2025中華職棒用球、2026經典賽、以及2023經典賽比賽用球。不論是球的大小，還是指尖碰到縫線的感覺，都完全不一樣。

賽事比賽用球比一比。（圖／東森新聞）

球評許維智：「這是（2026年）大聯盟的版本的，它的縫線比較寬，大家可以對照一下有沒有，比較寬而且比較平。」

2023經典賽用球，縫線偏平，線距也比較寬，手指貼上去，摩擦感不會太明顯。接著是，2026經典賽用球，球一拿在手上，就能明顯感覺縫線更細，表面相對滑順，對投手來說，指尖控制感，會是另一種挑戰。

至於，2025中華職棒比賽用球，縫線略微凸起，線距也比較寬，手指一壓，黏著感最明顯。

球評許維智：「所以每一個投手也好，野手也罷，他一定要從握感裡面，趕快去傳球。」

2023世界棒球經典賽比賽用球，當時在市場上，單顆價格就超過50美元，大約1500元台幣。而2026世界棒球經典賽用球，官方目前尚未正式開賣，單顆實際價值仍有待後續公布。

球評許維智：「我們的選手趕快拿到球，catch ball也好，或者是到牛棚的時候，趕快握。」

而在最新公布的WBSC最新男子棒球世界排名中，台灣排名世界第2，日本則穩居世界第一。隨著，世界棒球經典賽即將在3月開打，中華隊能不能在場上擊敗像大谷翔平這樣的頂級強者，關鍵之一，就得看集訓期間，能不能把比賽用球適應到位。

