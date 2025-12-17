WBRC前體育記者和老公遭槍殺雙亡 3歲兒無恙

阿拉巴馬州胡佛市(Hoover)16日發生雙屍慘案，WBRC第六新聞台(WBRC 6 News)前資深體育記者克里絲提納‧錢伯斯(Christina Chambers)與丈夫萊姆斯(Johnny Rimes)被家人發現陳屍住處，兩人身上都有槍傷。

胡佛市警方16日上午9時許接獲報案，警員到場後確認一男一女死亡，初步研判為「謀殺後自殺」的案件；這對夫妻的3歲兒子當時也在屋內，所幸他並沒有受傷。

錢伯斯畢業於伯明罕阿拉巴馬大學(University of Alabama Birmingham)，曾是該校田徑隊成員，多次完成波士頓馬拉松賽事。

錢伯斯自2015年起擔任WBRC第六電視台體育主播將近十年的時間，長期採訪阿拉巴馬州與喬治亞州的大學及高中體育賽事。

錢伯斯2021年結婚後，轉任高中廣播新聞教師，指導學生影視與媒體製作，並持續以自由記者的身分參與體育報導。

