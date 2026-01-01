WBSC世界排名出爐！台灣隊2025「只輸日本」全年積分刷爆、穩居世界第2

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）公布截至2025年12月31日的最新男子棒球世界排名，日本以6676分穩居世界第1，中華隊則以5112分高居第2名，完成年終「世界亞軍」站位，美國以4357分排第3。前3名全年幾乎未動，中華隊穩穩卡位世界第二名。

世界棒壘球總會（WBSC）公布最新男子棒球世界排名，中華隊則以5112分高居第2名。（圖／資料畫面）

中華隊自2024年奪下世界12強棒球賽冠軍後，氣勢一路延燒到2025年，全年死守世界第2。不論是U12世界盃第4名、U15亞洲青少棒賽封王、U18世界盃季軍，還是亞洲棒球錦標賽亞軍，從基層到成棒全面輸出戰績，國際賽一場一場把積分「刷好刷滿」。

本次排名共納入全球五大洲、85個國家與地區代表隊，採近4年賽事成績計分。前5名依序為日本、中華隊、美國、韓國與委內瑞拉，強權格局相當穩固。前10名中僅荷蘭小幅前進、古巴微幅後退，而最大黑馬則是秘魯，排名暴衝16名，成為本次進步幅度最大的國家。

