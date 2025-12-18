WC決賽「超值票」要NTD13萬 FIFA被罵翻推2000優惠票止血

2026世界盃票價因為訂得太高，引發球迷不滿。（示意圖／shutterstock達志影像）

距離明年世界盃足球賽開幕，還有170多天，只是國際足總「FIFA」，這幾天卻是話題不斷。先是世界盃足球賽的決賽門票，最便宜的也要新台幣約13萬元，引起全球足球迷譁然。現在國際足總緊急止血，不僅推出每張60美元，也就是不到2000新台幣的優惠票；還加碼宣布要提升各參賽國的獎金，冠軍隊將可得到超過15億台幣的獎勵。

世界盃足球賽即將於170多天後揭開序幕，國際足總（FIFA）近日卻陷入連串爭議。原先公布的決賽門票最低價格高達13萬新台幣，引發全球球迷強烈抗議。面對批評，FIFA迅速調整策略，推出每張僅60美元（約1900新台幣）的優惠票，同時宣布2026年世界盃獎金將大幅提升50%，冠軍隊伍可獲得高達5000萬美元（約15.7億新台幣）的獎勵，試圖平息爭議。此外，FIFA日前也公布年度最佳球員獎項，法國足球明星登貝萊與西班牙球員邦馬蒂分別獲得男、女最佳球員殊榮。

國際足總近日因世界盃門票價格過高而備受批評。根據BBC報導，2026年世界盃決賽門票最高價格達27萬新台幣，最低價格也要13萬新台幣，是2022年卡達世界盃最低票價的七倍，引起球迷質疑這是變相敲詐。面對全球強烈反對聲浪，國際足總緊急推出補救措施，宣布提供數量有限的「入門等級」門票，每張只要60美元（約1900新台幣），適用於包括決賽在內的所有比賽，並優先提供給各隊忠實球迷。

同時，國際足總主席因凡蒂諾宣布，2026年世界盃獎金將大幅提高。冠軍隊伍可獲得5000萬美元（約15.7億新台幣）的獎金。因凡蒂諾強調，所有成員協會的參賽費至少增加50%，其中參賽費最低為900萬美元，再加上150萬美元的籌備費，每個參賽成員共可得1050萬美元（約3億3000萬新台幣）。

在FIFA年度頒獎典禮上，剛摘下金球獎的法國足球明星登貝萊再獲殊榮，被評為年度最佳男球員。登貝萊表示，2025年是俱樂部歷史上最好的一年，他們實現了所有目標。而年度最佳女球員則由西班牙足球員邦馬蒂獲得，這是她連續第三年當選「足球小姐」。邦馬蒂在獲獎時表示，她想加上「感恩」二字來表達心情。

國際足總此次迅速調整門票價格政策，並大幅提升世界盃獎金，顯然是希望能夠平息爭議，挽回球迷的支持。然而，原先訂定的高價門票策略已在全球足球社群中引起廣泛討論，許多人認為這違背了足球作為全民運動的精神。

