a-We首款LINE貼圖 全球同步上架

記者劉昕翊／綜合報導

去年代表臺灣前進大阪世博，以「We TAIWAN」進行文化外交，讓世界看見「TAIWAN」的人氣IP「a-We」華麗回歸，文化部昨日宣布，首款a-We貼圖即日起在LINE全球同步上架，持續在日常生活中陪伴大眾。

「a-We」為2025年文化部舉辦「We TAIWAN臺灣文化in大阪・關西世博」活動代言IP，設計概念源自板塊推擠下產生的獨特生物，擅長變形也始終很快樂，其療癒形象成功吸引眾多粉絲，不僅限量周邊造成搶購，更憑藉超高人氣，在社群粉絲自辦的各國吉祥物票選活動中獲得第3名，並於11月以「文化外交大使」身分，穿著黑色衣服前進芬蘭，與包含駐芬蘭大使林昶佐的重金屬搖滾樂團「閃靈」等共6組臺灣與芬蘭樂團，以搖滾樂征服芬蘭觀眾。

廣告 廣告

為讓愛交朋友的「a-We」持續陪伴大家，文化部推出官方LINE貼圖，除繼續突破時空前進國際，更要無所不在陪伴民眾日常；「a-We」貼圖規劃於今年推出4款主題，更特別推出日文版，內容涵蓋各種生活情境，首波於昨日登場的「日常款」，以柔軟變化多端的身形及「阿哉」、「拍謝」、「多謝」、「阿勒」等超日常用語，陪伴大眾分享生活點滴。

文化部昨日宣布，首款a-We貼圖即日起在LINE全球同步上架，持續在日常生活中陪伴大眾。（文化部提供）