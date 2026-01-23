WEF與澤倫斯基談終結烏戰 川普指會談良好

在達沃斯的這場會談，美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基，針對停火協議進行了深入討論；會後川普步出會場時重申，戰爭必須結束，因為每個月都有數萬名士兵喪命。

美國總統川普說：「會談很順利，但還有很長的路要走，他們今天還要和蒲亭總統會面，和澤倫斯基總統的會談很順利，我們拭目以待吧，有很多人喪命。」

澤倫斯基則向媒體透露，雙方已就一份關於美國安全保證的協議達成共識，但涉及東部領土的主權爭議仍未解決；他強調，這場戰爭俄羅斯不會贏，烏克蘭雖然願意妥協，但必須為雙向的方式。

廣告 廣告

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「美國需要一些夥伴共同監督局勢，這可能是類似和平委員會，參與者將是交戰雙方，代表有俄羅斯與烏克蘭人，因為我們在戰線上必須進行監督，我們將使用無人機和科技手段，他們表示將是美國和其他歐洲國家。」

然而在基輔街頭，民眾對於川普的調停能力卻充滿懷疑。不少人認為，川普選前高喊要迅速終結戰爭，但至今仍無法迫使俄羅斯做出實質讓步。有民眾直言，如果川普真的有心，早該有具體成果，現在看來他更在乎的是自己的經濟利益與聲望，對於烏克蘭的熱度似乎正在冷卻。

基輔民眾謝列堅科說道，「川普承諾結束戰爭，但他做不到，他明白很難取得任何成果，因此我認為川普的關注度，正在逐漸減弱。」

儘管外界質疑聲浪不斷，川普指派的特使團，包括女婿庫許納與特使魏科夫，在週四深夜抵達莫斯科，與俄羅斯總統蒲亭展開會談；克里姆林宮證實，雙方正就結束戰爭的具體計畫進行討論。隨著美、俄、烏三方在達沃斯與莫斯科之間的密集互動，這場已持續四年的殘酷戰爭，是否真能迎來轉機，全球都屏息以待。

更多公視新聞網報導

英媒指施壓烏割地止戰 川普否認稱主張就地停火

美烏領袖再次峰會 川普暫拒供戰斧飛彈

川普稱與蒲亭通話2.5小時 敲定2週內於匈牙利會晤

